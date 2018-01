Bilder im Rathaus Im Foyer des Königsbrücker Rathauses sind seit Freitag Bilder der Hobbymalerin Shasija Ibrahim zu sehen.

Die Dresdnerin Shasija lebte 13 Jahre lang in Königsbrück. © privat/Hofman

Königsbrück. Am Freitag wurde im Foyer des Rathauses wieder einmal eine neue Ausstellung eröffnet. Zu sehen sind nun Bilder der Hobbymalerin Shasija Ibrahim. Diese wurde 1965 in Zittau geboren und wuchs in Hoyerswerda auf. Von 1996 bis 2009 lebte sie auch in Königsbrück. Nach einigen örtlichen und beruflichen Lebensstationen zog Shasija Ibrahim 2014 nach Dresden und widmet sich dort in ihrer Freizeit verstärkt auch der Kunst. Sie ist Mutter von drei Kindern zwischen sieben bis 16 Jahren. Als Ausgleich zum Vollmutterdasein begann sie sich bereits 2009 intensiver mit der Malerei und probierte sich in verschiedenen Techniken aus. Die Themen der entstandenen Bilder sind verschieden: Natur, das eigene Ich sowie abstrakte Malerei. Im Internet verfolgt die Künstlerin, dass im Königsbrücker Rathaus immer mal wieder jemand gesucht wird, der seine Bilder ausstellt. Nun ist sie an der Reihe. (SZ)

