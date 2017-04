Bilder für Kalender gesucht Die Buchhandlung Dierbooks bereitet die 2018er Ausgabe vor. Wer ein Foto zur Verfügung stellen möchte, kann das in einem jpg-Format abgeben.

Katja Dierbeck mit dem 2017er Exemplar. Sie bereitet bereits den Waldheim-Kalender für 2018 vor. © Dietmar Thomas / Archiv

Die Buchhandlung Dierbooks bereitet den Waldheim-Kalender für 2018 vor. Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Papier- und Druckqualität verbessert wurde, soll sich auch diesmal wieder etwas ändern. „Wir wollen den Kalender inhaltlich verjüngen und die Waldheimer an seiner Entstehung beteiligen“, erklärt Katja Dierbeck, Inhaberin der Buchhandlung.

Wer ein Foto zur Verfügung stellen möchte, kann das in einem jpg-Format in der Buchhandlung abgeben. Das Bild sollte mit Namen und Monat, für den es gedacht ist, beschriftet sein. Aus den Einsendungen werden die 13 Motive des nächsten Kalenders ausgesucht. „Die Hobbyfotografen erhalten ein Belegexemplar des Kalenders für den Abdruck ihres Bildes. Für das Titelbild gibt es noch einen Gutschein über 25 Euro, der in der Buchhandlung eingelöst werden kann“, so Katja Dierbeck.

Die Fotodokumente dürfen nicht mit einem Handy aufgenommen worden sein und müssen mindestens eine Größe von 3.5 MB haben. Bis zum 8. Mai sollten die Bilder in der Buchhandlung vorliegen. (DA/rt)

