Bilder eines Staatsbesuchs Die Kanzlerin war am Donnerstag in Bad Muskau. Was sie sagte, stand in der SZ. Aber für viele Fotos war kein Platz in der Zeitung. Deshalb zeigen wir hier noch einige Schnappschüsse.

Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte kurz nach Ihrer Landung mit einem Hubschrauber im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau interessierte Bürger. Rechts im Bild der Sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich. © ronaldbonss.com

Gut anderthalb Stunden war die Kanzlerin am Donnerstag in Bad Muskau – immerhin. Es gab schon kürzere Kanzler-Besuche in der Lausitz, aber auch längere. Die meisten davon habe ich als Reporter miterlebt.

1990 schrieb ich darüber, wie Helmut Kohl auf dem Görlitzer Obermarkt vor mehr als 10000 Menschen um Wählerstimmen für seine CDU bat. Ich sehe ihn noch 1995, zur Bundesgartenschau in Cottbus, inmitten eines Rosenbeetes stehen. Da wurde gerade eine neu gezüchtete Rose auf seinen Namen getauft, und er fand sie „gut genährt, das haben wir gemeinsam“. 1998, als Kohl zur Einweihung des Kraftwerkes Schwarze Pumpe wieder mal in die Lausitz kam, mussten alle Journalisten vorher unterschreiben, dass die den Kanzler nicht beim Essen und Trinken fotografieren oder filmen. Ich saß am Nachbartisch und muss sagen: Es war auch besser so. Für ihn. Als Helmut Kohl gerade wieder den Humpen mit Wittichenauer Bier ansetzte, drückte ihm jemand einen Zettel in die Hand. Kohl wurde aschfahl im Gesicht, winkte seinen Mitarbeitern und verschwand. Es war der Tag des Zugunglücks in Eschede, und auf dem Zettel wurde er vermutlich genau darüber informiert.

Jahre später kam Gerhard Schröder als Bundeskanzler zweimal nach Schwarze Pumpe. Und erwies sich jedes Mal so lange als umgänglich, wie ihm die Fragen der Journalisten gefielen. Wenn er aber nicht antworten wollte, ging er einfach. Beim ersten Mal knallte er die Tür hinter sich zu, beim zweiten Mal drehte er sich wortlos um und wurde nicht mehr gesehen.

2006 war Angela Merkel dabei, als in Schwarze Pumpe der Bau eines Testkraftwerkes begann, das Kohlendioxid bei der Kohle-Verbrennung abtrennen sollte. „Ich werde mich bei Ihnen erkundigen, wie Sie vorankommen“, drohte die Kanzlerin damals an. Wirklich erkundigt hat sie sich nie, und auch die erprobte Technik hat sich erledigt. Sie funktionierte zwar, erwies sich aber als nicht durchsetzbar.

Was wird vom Merkel-Besuch in Bad Muskau in Erinnerung bleiben? Vielleicht das beeindruckende Bild, wie ihr Hubschrauber auf der Wiese vor dem Neuen Schloss landete. In meinem Kopf habe ich vor allem einen Satz von ihr abgespeichert: „Vor einem Ausstieg aus der Braunkohle braucht die Lausitz neue Arbeitsplätze.“

