Bilder aus Weißwasser für Schau in Görlitz Landrat Bernd Lange besuchte neulich den Maler und Grafiker Horst Jurtz. Beide verbindet ein älteres Gemeinschaftprojekt – aber auch ein neues.

Wie soll die große Ausstellung im Landratsamt im Herbst aussehen? Landrat Bernd Lange und Maler Horst Jurtz trafen kürzlich eine Vorauswahl. © Joachim Rehle

Wiedersehen nach Jahren: Mit einer international besetzten Ausstellung wollte der damalige Niederschlesische Oberlausitzkreis (NOL) die Bewerbung von Görlitz zur Kulturhauptstadt 2010 voranbringen. Nun will der Weißwasseraner Künstler Horst Jurtz an die große Ausstellungstournee mit einem neuen Ausstellungsprojekt erinnern. Ab Oktober wird er mit über 50 Werken das Landratsamt Görlitz bespielen. Landrat Bernd Lange war damals schon einer der Förderer des Projekts und mischt nun wieder kräftig mit. Kürzlich besuchte er Horst Jurtz zu Hause in Weißwasser, um mit ihm über die große Ausstellung im Herbst zu sprechen. Er wollte möglichst genau wissen, wie die Schau im Herbst laufen soll. Gemeinsam sahen sie sich Bilder an, wählten aus. „Natürlich habe ich das Treffen akribisch vorbereitet, eine CD mit Bildern gebrannt und Bilder aus dem Depot hervorgeholt…“, erzählt Jurtz.

Er und Lange unterhielten sich aber auch über den Erfolg der Ausstellungstournee von damals. „Wir haben in Brüssel zum ersten Mal Bettler gesehen“, erinnert sich Jurtz, „das kannten wir aus der DDR gar nicht.“ In die erste Präsentation in einer kleinen Galerie am EU-Sitz verirrte sich ein Europa-Politiker und war so begeistert, dass er die Künstler ins Europa-Parlament einlud. Weitere Ausstellungsstationen waren Straßburg, Amsterdam, Zagan, die italienische Grenzstadt Gorizia oder das tschechischen Semily. Auch in Weißwasser waren die Werke zu sehen, die 2004 bei einem Freiluft-Symposion in der Lausitz entstanden. Für Horst Jurtz eine intensive Zeit. „Wir haben viel mit den Leuten gesprochen.“ Und natürlich kannte keiner die Lausitz. „Wir haben eine Woche in Davos gearbeitet oder saßen in Brüssel mit dem Landrat in einem Politikertreffen. Während vorn Vorträge gehalten wurden, haben wir hinten skizziert.“

Außer Jurtz waren unter anderem die Künstler Eberhard Peters, Dagmar Stade-Schmidt, Horst Seidelmann und Gerd Hallaschk, aber auch Sigrid van Essel aus den Niederlanden bei dem Projekt dabei.

Jurtz wird im Herbst eine ganze Reihe von Werken zeigen, die damals mit auf Tournee gingen, aber auch neuere Arbeiten. 15 Prozent der Arbeiten werden Werke von der Ausstellungstournee sein, der Rest sind jüngere Arbeiten, schätzt er. „Ich sehe die Ausstellung im Landratsamt auch als Dankeschön an den Landkreis, der uns damals sehr unterstützt hat.“ Auch deshalb will Jurtz nicht nur eigene Werke zeigen. Er hat die Teilnehmer – alle sind bedauerlicherweise nicht mehr am Leben – angeschrieben und sie eingeladen, ein Werk zu der „Gedenkschau“ beizusteuern.

Jurtz lernte eigentlich Glasmacher und wurde später Glas- und Porzellanmaler. In seiner Freizeit beginnt er zusammen mit Heinz Thiele im neu gegründeten Malzirkel im Haus der Glasmacher zu malen. Später kommen Eberhard Peters und Gerd Hallaschk hinzu. Die inzwischen legendäre Künstlergruppe „Die Vier“ war geboren. Vor drei Jahren feierte Jurtz seinen 80. Geburtstag. Nicht nur, aber auch mit einer Ausstellung in der Kleinen Galerie Weißwasser. Auch da war Bernd Lange zu Gast. Und er wird wieder dabei sein, wenn im Oktober die neue Schau in Görlitz öffnet.

