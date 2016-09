Bilder-Auktion bei erstem Löbauer Straßenfest Die Anwohner der Löbauer Blumenstraße wollen Samstag wieder ihre Gärten öffnen. Daraus ist ein großes Fest entstanden.

Die Blumenstraße am Rande der Altstadt von Löbau wird an diesem Sonnabend ein Ort von jeder Menge Kleinkunst und Familienprogramm, wie es in der Stadt normalerweise selten zu finden ist. Denn die Anwohner haben eine Idee wiederbelebt, die noch aus dem Jahr der Löbauer Landesgartenschau stammt. Damals hatten Anwohner einen besonders schönen Garten geöffnet und kleine Veranstaltungen angeboten. Das sollte wiederholt werden, dachten sich die Blumenstraßler – auch angestachelt vom Erfolg der Initiative „Löbau lebt“. Und bei Gesprächen wurde schnell klar, dass viele Menschen aus dieser Straße sich beteiligen wollten. Also stellten sie ein Fest auf die Beine, das dementsprechend auch „Die Blumenstraße lebt“ heißt.

Ein Höhepunkt neben den vielen Aktionen in den Gärten und auf der Straße wird eine Bilderauktion sein. Wie die Veranstalter informieren, wird an dem Tag auch das alte Mütterheim wieder begehbar sein. Es steht seit Langem weitgehend leer und blieb verschlossen. Nun soll auch dieses Gebäude wieder stärker ins Blickfeld rücken. Das passiert am Sonnabend mit einer Ausstellung von Fotografien und Malereien, die den ganzen Tag dort zu sehen sein wird. Gegen 16.30 Uhr ist dann die Versteigerung von mehreren Werken geplant. Der Erlös diese Auktion soll zur Hälfte an das Haus Schminke gehen und zur Hälfte neuen sozialen Projekten in der Stadt Löbau zugute kommen.

Im früheren Mütterheim wird es zudem für Kinder ein Programm und auch eine Betreuung geben, für 12 Uhr plant die Gitarrengruppe der Kreismusikschule Dreiländereck dort einen Auftritt.

Die Macher von „Löbau lebt“ sind auch auf der Blumenstraße zu finden, haben ihre Ausstellung aus dem Gewandhaus im Gepäck. Das Fest beginnt um 10 Uhr, bietet Freizeitbeschäftigungen vielfältiger Art und wird bis in den Abend dauern. Dann soll die Straße außerdem effektvoll beleuchtet werden, an mehreren Stellen wird Musik zu hören sein. Gegen Regenschauer sollen Teile der Straße mit Zelten überspannt werden.

