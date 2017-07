Bilder an der Bundesstraße Maler Steffen Gröbner arbeitet an einer Serie über Gröditz. Die soll bei einer großen Ausstellung gezeigt werden.

Steffen Gröbner hat am Montag in Gröditz die Gröditzer Kirche in Aquarell festgehalten. Der freischaffende Künstler aus Weinböhla ist schon seit mehreren Monaten immer wieder in der Region unterwegs. © Eric Weser

Nanu, wer hockt denn da auf dem Gehweg? Das mag sich mancher gefragt haben, der am Montag auf der B 169 durch Gröditz gefahren ist. Steffen Gröbner heißt der Mann, der sich auf einem kleinen Stuhl zwischen Straße und Gartenzaun platziert hatte, um von dort die Gröditzer Kirche zu malen.

Das evangelische Gotteshaus ist nicht das einzige Gröditzer Motiv, das der freischaffende Künstler an jenem Tag als Aquarell zu Papier gebracht hat. „Ich war vorher auch im Dreiseithof“, erzählt der 43-Jährige. Dass der Weinböhlaer in letzter Zeit des Öfteren in der Gegend ist, hat seinen Grund. In gar nicht allzu ferner Zukunft soll es im Gröditzer Kultur- und Vereinszentrum Dreiseithof eine Ausstellung von ihm geben. Ein kunstsinniger Freund Gröbners aus der Röderstadt hat das eingefädelt.

Eine große Schau soll es werden, mit bis zu hundert Bildern. Sie sollen einen Überblick über das gesamte Schaffen des Weinböhlaers geben, der sich besonders auf romantische Landschaften spezialisiert hat. Die Ostsee werde deshalb eine Rolle spielen und natürlich auch das Elbland, sagt Steffen Gröbner. Aber es sollen auch viele Eindrücke aus Gröditz und dem Umland zu finden sein. Seit etwa zwei Jahren sei er deshalb immer wieder in der Region unterwegs. Mal im Tiefenauer Park, mal in Saathainer Gut, mal am Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanal. Oder, wie am Montag, direkt in der Stadt Gröditz.

Besonders angetan hat es dem ausgebildeten Porzellanmaler aber eine Landschaft in der brandenburgischen Nachbarschaft: das Schradenland. Wegen der schönen Lichtstimmungen, wie Steffen Gröbner sagt. „Die liebe ich sehr.“ Die weite Landschaft fängt der Künstler am liebsten in Öl ein. Im Herbst wolle er noch einige Male dorthin fahren, um Bilder zu schaffen.

Während der Maler also rund um Gröditz kaum Mühe hat, Motive zu finden, dauert das in der Röderstadt etwas länger, gibt er zu. „Gröditz ist nicht der Ort, wo einen die Hauptmotive sofort anspringen.“ Manches sehe man erst auf den zweiten oder dritten Blick. Das sei aber in anderen Orten dieser Größe ähnlich, sagt Steffen Gröbner. Welche Gröditzer Motive der Momente der Künstler festgehalten hat, wird die Ausstellung zeigen, die im Frühjahr oder Sommer 2018 stattfinden soll.

Schau im Haus des Gastes

Bereits in wenigen Tagen hat der Maler unterdessen in Diesbar-Seußlitz eine Ausstellung. Ab Ende Juli zeigt er im dortigen Haus des Gastes einige seiner Werke. Im Gegensatz zur geplanten großen Ausstellung in Gröditz wird diese Schau aber deutlich kleiner, sagt Steffen Gröbner. „Der Platz ist sehr begrenzt.“ Auf kleinen bis mittleren Formaten gibt es deshalb vor allem in Öl gehaltene Eindrücke aus Diesbar-Seußlitz oder dem auf der anderen Elbseite gelegenen Hirschstein zu sehen.

Die Schau im Diesbar-Seußlitzer Haus des Gastes, An der Weinstraße 1a, startet am Sonntag, 23. Juli, mit einem Schautag von 13 bis 16.30 Uhr. Der Künstler ist vor Ort. Die Ausstellung ist danach bis 31. Oktober zu den Öffnungszeiten des Hauses des Gastes zu sehen,

