Bildband vom Festwochenende Zum Abschluss des Festjahres „790 Jahre Bischofswerda“ gibt es nun noch ein Erinnerungsstück.

Rocci Klein fin beim Festumzug viele Impressionen ein. Hier zieht Butterberg-Gastwirt Karl-Heinz John seinen nostalgischen Wagen durch die Stadt. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Bischofswerda. Fast 100 Fotos auf knapp 70 Seiten erinnern an das Bischofswerdaer Festwochenende vom September 2017. „Mit dem Bildband haben wir eine bleibende Erinnerung an ein stimmungsvolles Festwochenende geschaffen“, sagte Oberbürgermeister Holm Große (parteilos). Ein besonderer Dank gehe an den Bischofswerdaer Fotografen Rocci Klein, der das besondere Flair des Festumzuges eingefangen hat und dessen Bilder deshalb den Großteil des Bandes ausmachen. Auch der im November verstorbene Buchbindermeister Steffen Grafe unterstützte das Vorhaben. „Gern hätten wir diesem Zeitdokument auch seinen handwerklich würdigen Rahmen gegeben, was aber durch seinen leider viel zu frühen Tod bedauerlicherweise nicht mehr möglich war“, erklärte der OB weiter.

Der Bildband mit Hardcover-Einband kostet 14,90 Euro. Verkauft wird er im Bürger- und Tourismusservice des Rathauses, erreichbar unter der Rathaustreppe. (SZ)

