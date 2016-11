Bild wird zum Leben erweckt 2017 ehrt Bannewitz seinen berühmten Humanisten Winckelmann. Die Musikschule hat dazu eine besondere Idee.

Die Musikschule Bannewitz mit Sitz in der Grund- und Oberschule Kreischa plant für nächstes Jahr ein besonderes Projekt. © Karl-Ludwig Oberthuer

Bannewitz feiert nächstes Jahr eine seiner berühmtesten Persönlichkeiten. Dann jährt sich der 300. Geburtstag von Johann Joachim Winckelmann. Der Humanist und Begründer der Archäologie und Kunstgeschichte arbeitete von 1748 bis 1754 als Bibliothekar im Schloss Nöthnitz.

Um ihn zu ehren, arbeitet die Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz (MTK) an einem besonderen Projekt: Sie will ein Gemälde von 1874 zum Leben erwecken. Es stammt von dem Dresdner Maler Theobald von Oer und zeigt Winckelmann im Kreise mehrerer Gelehrter in der Nöthnitzer Bibliothek. „Wir planen, das Werk szenisch nachzustellen“, sagt Irmela Werner, geschäftsführende Leiterin des MTK. Grundlage ist ein Text, der das Treffen unter den Gelehrten dokumentiert.

Die Vorbereitungen zu der Aktion der MTK haben bereits begonnen. So war Irmela Werner kürzlich in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (Slub) in Dresden, wo das Original des Gemäldes zu finden ist. „Wir sind dran, den Generaldirektor der Bibliothek als Schirmherren zu gewinnen“, sagt sie. Außerdem sucht das MTK nach Bannewitzern, die sich beteiligen wollen.

Geplant ist die Aktion für September 2017. Dann wird die Gemeinde auch ein Festwochenende zum Winckelmann-Jubiläum gestalten. Außerdem wird es eine Ausstellung geben.

