Bilanz nach „Friederike“ Rund eine Woche nach dem Orkan hat die Gemeinde alle Schäden ermittelt. Die sind geringer als befürchtet.

© Gemeindeverwaltung

Kriebstein. In der Gemeinde wurde nun das ganze Ausmaß von Orkantief „Friederike“ erfasst. Die Bilanz fiel nicht so schlimm aus, wie anfangs vermutet. „Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Anders, als andere Gemeinden“, so Matthias Feig vom Bauamt. Doch ganz von Schäden wurde auch die Gemeinde Kriebstein nicht verschont. „Am schlimmsten traf es ein Gebäude am Siedlungsweg in Ehrenberg. Dort wurden einzelne Schindeln vom Dach geweht.“ Auch einige Parkbänke und öffentliche Mülleimer seien von Orkan beschädigt worden.

Doch Matthias Feig ist zuversichtlich: „Ende nächster Woche sollen alle Schäden beseitigt sein. Als Erstes hat der Bauhof die Straßen geräumt. Nächste Woche sind die Wanderwege an der Reihe.“ Auch die Kosten halten sich im Rahmen. „Bis jetzt liegen wir bei 1 000 Euro“, so Kämmerer Wolfgang Hein. „Nur bei dem Dach können wir die endgültigen Kosten noch nicht abschätzen.“

zur Startseite