Bilanz einer stürmischen Nacht Das angekündigte Sturmtief hat in der Region für weniger Probleme gesorgt, als befürchtet. Doch die richtig kalten Nächte kommen erst noch.

Der Winter stellt Autofahrer vor Probleme. © dpa-tmn

Region. Erstaunlich glimpflich ist der angekündigte Sturm mit starken Schneefällen im Süden des Landkreises abgegangen. Nach Angaben der Polizei hat es in der Nacht zum Mittwoch und den frühen Morgenstunden lediglich einige Vorfälle gegeben, die auf die Witterungsbedingungen zurückzuführen sind. Im Bereich der Polizeidirektion, die den Landkreis Bautzen mit einschließt, ereigneten sich von Mitternacht bis in die Morgenstunden 17 Verkehrsunfälle.

Zu diesen Unfällen gehört auch der festgefahrene Sattelzug auf der B 99 zwischen Ostritz und Hirschfelde. Gegen 4.30 Uhr kam der Iveco nicht mehr weiter und drohte, nach rechts von der Fahrbahn zu rutschen. Zunächst konnte der Verkehr an der Gefahrenstelle vorbeirollen. Allerdings musste die Bundesstraße für die Bergungsmaßnahmen ab 6.30 Uhr voll gesperrt werden und konnte dann um 7.17 Uhr wieder freigegeben werden, sagte Polizeisprecherin Martyna Fleischmann.

Ebenfalls in den Graben gefahren war ein Laster auf der B 6 bei Eiserode. Nach Angaben von Frau Fleischmann hatte den Transporter gegen 2.30 Uhr wohl eine heftige Windböe erfasst und seitwärts wegrutschen lassen. Es gab zum Glück nur einen Sachschaden in Höhe von 4 000 Euro. Zu Behinderungen kam es zudem im Landkreis Bautzen auf der B 98 zwischen Burkau und Oppach, ebenfalls wegen eines liegengebliebenen Lkw und Straßenglätte.

Auch im Gebirge blieb es trotz Sturmwarnung relativ ruhig. Die Polizei registrierte gegen 5 Uhr am Morgen einen umgekippten Baum auf der Ortsverbindung zwischen Oybin und Hain. Viel Schnee und gehörig Glätte gab es zudem auch im Oberland. „Unsere Einsatzkräfte waren in zwei Schichten unterwegs“, betont Bernd Noack, Beigeordneter von Ebersbach-Neugersdorf. Er vermutet aber, dass die Nacht zum Donnerstag mit sinkenden Temperaturen schlimmer werden könnte.

Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag hatte vor allem für das Zittauer Gebirge vor starken Sturmböen, Schneefall und Verwehungen gewarnt. „Solche Unwetterwarnungen werden in der Regel ab Windstärke acht herausgegeben“, erklärt Bärbel Reich vom Wetterkabinett Oderwitz. Das bedeutet, dass der Wind mit Geschwindigkeiten von rund 70 Kilometern pro Stunde und mehr weht. Sturmstärken habe die Region am Mittwoch auch erreicht, sagt Bärbel Reich. In Jonsdorf im Zittauer Gebirge sind in der Nacht zum Mittwoch rund 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee gefallen. „Insgesamt haben wir aber Glück gehabt“, sagt Bärbel Reich. „Beim Schneefall und Schneeverwehungen hat es zum Beispiel das Erzgebirge heftiger getroffen.“

Auch laut dem Wetterkabinett Oderwitz ist am Donnerstag und Freitag mit einem starken Abfall der Temperatur zu rechnen, dafür aber mit wenig Niederschlag „Mittwochabend gehen die Temperaturen schon langsam runter, in den Tagen darauf wird es richtig kalt“, erklärt Bärbel Reich. In Oderwitz steigt das Thermometer am Donnerstag tagsüber voraussichtlich auf maximal minus vier Grad, am Freitag auf ungefähr minus zehn Grad. „Durch den Wind werden die Temperaturen örtlich noch kühler wirken.“ Niederschlag bleibt dafür aus.

