Bikermesse mit Lokalkolorit Am Wochenende öffnet die Sachsenkrad in Dresden ihre Türen. Ein Aussteller aus Reichenau ist mit dabei.

Biker mögen’s spektakulär. © Archivfoto: SZ / Marion Gröning

Hartmannsdorf-Reichenau. Vom 12. bis 14. Januar findet zum 24. Mal die Dresdner Motorradmesse Sachsenkrad statt. Parallel dazu läuft die Sonderschau E-Bike-Days. Besucher haben die Möglichkeit, verschiedene Modelle auf dem Testparcours auszuprobieren.

Rund 140 Aussteller sind mit ihren Messeständen vertreten, darunter auch die Firma Scholz Engineering aus Hartmannsdorf-Reichenau. „Bei uns am Stand präsentieren wir Motorsport mit klassischen Bikes und Spezialanfertigungen. Wir haben aber auch E-Bikes mit am Stand“, sagt Inhaber Dirk Scholz, der schon seit 27 Jahren im Motorradgeschäft ist.

Er und seine Mitarbeiter sind zum 5. Mal bei der SachsenKrad dabei und bauen ihren Stand in diesem Jahr im Bereich via mobile auf. „Ich freue mich auf viele Gespräche mit Kunden und potenziellen Kunden und natürlich auch darauf, mir selbst ein paar Neuheiten anzuschauen“, sagt der begeisterte Motorradfahrer.

Während der Messetage gibt es im Innenhof Schauveranstaltungen. Auf den Bühnen in Halle drei und vier werden verschiedene Produkte vorgestellt. Es finden aber auch Gesprächsrunden statt und die Besucher können sich unter anderem Tipps zum Reifenwechsel abholen.

11 Uhr ist am Sonntag ein Biker-Gottesdienst im Erlweinsaal. (SZ/aeh)

Die Sachsenkrad findet in der Messe Dresden statt und ist am Freitag von 11 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro und ist bis 16 Jahre frei. Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen 3 Euro.

