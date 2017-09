Bikerin kracht gegen Müllwagen In Heidenau ist eine 20-jährige Motorradfahrerin mit einem Lkw zusammengeprallt. Die Bikerin musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Die Fahrerin der Triumph prallte mit einem Entsorgungsfahrzeug zusammen. © Marko Förster

Eine 20-jährige Motorradfahrerin ist mit ihrer Triumph am Dienstagnachmittag gegen einen Lkw geprallt. Das Entsorgungsfahrzeug wollte offenbar von der S172 nach rechts in eine Einfahrt fahren und dabei die rechte der beiden Fahrspuren überfahren. Dort fuhr allerdings die 20-jährige Bikerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in die Dresdner Uniklinik. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (mf)

