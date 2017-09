Biker von Auto angefahren Ein 61-jähriger Motorradfahrer wird bei einer Kollision in Pirna-Copitz schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber muss ein ungewöhnliches Manöver starten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Rettungshubschrauber landete direkt neben dem Rettungswagen auf der Kreuzung. © Repro: Marko Förster Der Rettungshubschrauber landete direkt neben dem Rettungswagen auf der Kreuzung.

Weitere Rettungskräfte waren im Einsatz, um die unter Schock stehende Suzuki-Fahrerin zu betreuen.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend auf der Rudolf-Renner-Straße in Pirna-Copitz. Gegen 18:15 Uhr stießen dort ein Pkw Suzuki und ein Motorrad zusammen. Die Suzukifahrerin (53) wollte von der Schillerstraße kommend nach links auf die Rudolf-Renner-Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem Motorrad der Marke Harley-Davidson zusammen, welches auf der Rudolf-Renner-Straße unterwegs war. Der Zweiradfahrer (61) kam zu Sturz und prallte mit dem Oberkörper gegen einen Ampelmast. Dabei wurde der 61-Jährige schwer verletzt. Aufgrund der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber eingefordert, welcher direkt auf der Unfallkreuzung landete. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber in eine Dresdner Klinik geflogen. Die Frau erlitt einen Schock und wurde ins Klinikum Pirna gebracht. Die Kreuzung war zeitweise voll gesperrt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt 2 000 Euro. Die Polizei ermittelt zur genauen Ursache des Unfalls.

Bereits eine Viertelstunde vor dem Unfall hatte es auf der Kreuzung gekracht. Dabei stießen eine Citroën (Fahrerin 41) mit einem Ford Galaxy (Fahrer 45) zusammen. Die 41-Jährige in wollte aus der Schillerstraße nach rechts Richtung Elbebrücke abbiegen beachtete dabei den vorfahrtsberechtigten 45-Jährigen nicht. Der Sachschaden beträgt insgesamt 6 000 Euro. Zu Schaden kam niemand. (mf)

