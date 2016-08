Biker stürzt in den Straßengraben Der 30-Jährige war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen.

© Symbolfoto: dpa

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall, der sich am Sonntagnachmittag ereignete. Wie die Polizei informiert, war der 30-Jährige mit seiner Kawasaki in Richtung Pappendorf unterwegs. Etwa 700 Meter nach dem Ortsausgang Etzdorf kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.

Der junge Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An der Kawasaki entstand Totalschaden in Höhe von rund 6 000 Euro. (DA)

zur Startseite