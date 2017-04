Biker schwer verletzt Wieder Crash an Krögiser Unfallkreuzung: Motorradfahrer wird mit Rettungshubschrauber ausgeflogen.

Links ein Fahrzeug auf der Seite, rechts vor dem Polizeifahrzeug das zerstörte Krad. © SZ

Und es hat wieder gekracht an der Kreuzung an der B101 in Krögis. Am heutigen Sonnabendnachmittag gegen 15 Uhr waren ein Pkw und ein Motorrad in einen Unfall verwickelt, bei dem am Ende ein Pkw seitlings und ein Krad zerstört auf der Straße lagen, und der Fahrer des Motorrades nach längerer medizinischer Versorgung am Unfallort mit dem Rettungshubschrauber abgeholt werden musste. Im Pkw sollen sich eine Frau und ein Kind befunden haben. Sie seien aus eigener Kraft aus dem Auto gekommen.

Zum Unfallhergang gab es bisher keine Angaben.

An der Kreuzung an der Ortsumgehung der B101 am Rande des Ortes ereigneten sich wiederholt zum Teil schwere Unfälle. Der letzte Crash liegt erst wenige Tage zurück.

