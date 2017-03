Biker schwer verletzt Zwischen Possendorf und Oelsa verliert ein 34-Jähriger die Kontrolle über sein Motorrad, kommt nach links von der Straße ab und stürzt in ein Feld.

Diese Wochenendfahrt endete gefährlich: Am Sonnabend war ein 34-Jähriger mit einem Krad zwischen Possendorf und Oelsa unterwegs. Von Rundteil kommend verlor er gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 9013, der Possendorfer Straße, die Kontrolle über seine Maschine. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Feld. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Hubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus geflogen. (SZ)

