Biker schwer verletzt In einer Kurve verliert der Fahrer einer Honda die Kontrolle über seine Maschine und stürzt.

Das Motorrad samt Fahrer war in einen mehrere Meter tiefen Graben gestürzt. © Jonny Linke

Bernsdorf. Auf der S 94, am Abzweig zum Eichgarten, ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Honda, überschlägt sich und stürzte mehrere Meter eine Böschung hinab. Dort schlug der Fahrer samt Maschine auf mehrere große Steine auf und verletzte sich.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um den ansprechbaren Patienten. Auch ein Rettungshubschrauber des ADAC aus Senftenberg war vor Ort.

Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr banden auslaufende Flüssigkeiten, welche in die Kanalisation drohten zu fließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

zur Startseite