Biker nach Unfall im Krankenhaus

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Wilsdruff. Am Donnerstagnachmittag musste der Fahrer eines Sattelzuges auf der Silberstraße verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer eines nachfolgenden Fiat hielt ebenfalls an. Die Fahrerin eines Smart erkannte die Situation jedoch offensichtlich zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Fiat gegen den Sattelzug geschoben und der Fahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die 53-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 2.500 Euro.

Trickdiebin in Riesa unterwegs Riesa. Eine 81-jährige Frau aus Riesa wurde nun Opfer einer Trickdiebin. Die Seniorin hatte eine unbekannte Frau in ihre Wohnung gelassen und in der Folge einen Pullover für 20 Euro gekauft. Während ihres Aufenthalts in der Wohnung nutzte die Unbekannte ein günstige Gelegenheit und entwendete aus einer Schublade ca. 500 Euro Bargeld. Die 81-Jährige bemerkt den Diebstahl erst später. Die Diebin wird als ca. 165 Zentimeter große und 40 bis 45 Jahre alte Frau von untersetzter Statur beschrieben. Sie hat lange, helle Haare, die zu einem Dutt gebunden waren. Die Frau trug eine bunte Bluse und sprach gebrochen Deutsch. Die Polizei empfiehlt: Machen Sie keine Haustürgeschäfte! Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! Ziehen Sie im Zweifel eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie die Polizei!

Ohne Führerschein und unter Drogen hinterm Steuer Großenhain. Ein buntes Potpourri an Straftaten hat sich gestern ein 48-Jähriger zuschulden kommen lassen. Polizeibeamte stellten den Mann auf der S 81 in Richtung Großenhain fest. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Die Kennzeichen am Wagen waren als gestohlen gemeldet. Zudem war der 48-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Eine Blutentnahme folgte. Der Mann wird sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

Baucontainer aufgebrochen Radeburg. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Baucontainer an der Königsbrücker Straße eingebrochen. Die Täter zerstörten das Schloss und stahlen drei Wasserpumpen, verschiedene Kleinwerkzeuge sowie Baumaterialien im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.