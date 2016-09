Biker landet auf B 6 im Graben Der Motorradfahrer wollte ein vor ihm fahrendes Auto überholen und musste ausweichen.

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver auf der B 6 zwischen Dresden und Meißen. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden mitteilt, waren der 34-jährige Biker sowie ein BMW-Fahrer gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs. In Höhe Fährweg wollte der Motorradfahrer den vor ihm fahrenden BMW überholen, der seinerseits ebenfalls zum Überholen eines vorausfahrenden Wagens ansetzte. In der Folge wich der 34-Jährige nach links aus und landete im Straßengraben. Er blieb jedoch unverletzt. An seiner Ducati entstand hingegen ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (szo)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 4 weiter Betrunken auf dem Fahrrad erwischt Riesa. Polizisten kontrollierten am Dienstagabend auf der Pausitzer Straße in Riesa einen 41 Jahre alten Fahrradfahrer. Dabei stellten sie fest, dass der Mann alkoholisiert unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Zeugen nach Bordstein-Crash gesucht Großenhain. Am Mittwochmorgen musste die Fahrerin eines Doge auf der Riesaer Straße in Großenhain einem Lkw ausweichen. Dabei stieß sie mit den Rädern gegen den Bordstein (Schaden 1.500 Euro). Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von Unfallort. Nun sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Lkw machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen. Ladung gestohlen Neubodenbach. Montagnacht öffneten Unbekannte gewaltsam den verschlossenen und verplombten Anhänger eines Lkw an der Straße Im Industriegebiet im Nossener Ortsteil Neubodenbach und stahlen 21 Flachbildfernseher im Wert von mehreren tausend Euro. Einbruch in Vereinsheim Meißen. Unbekannte hebelten in der Nacht zum Dienstag die Zugangstür eines Vereinsgebäudes an der Goethestraße auf und durchsuchten das Innere. Aus den Vereinsräumen stahlen sie einen Laptop sowie Bargeld. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 600 Euro.

