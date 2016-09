Biker kracht in Zaun In Marbach verliert der 17-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und wird schwer verletzt.

© Symbolbild/Klaus-Dieter Brühl

Ein 17-jähriger Biker ist am Sonntag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei aus Chemnitz am Montag mitteilt, war der Motorradfahrer gegen 17.30 Uhr in Marbach auf der Hauptstraße in Richtung Lorenzstraße unterwegs. Aus bislang unbekannte Ursache verlor er dabei die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach links von der Straße ab und fuhr in einen Grundstückszaun.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Beim Überholen zusammengestoßen Striegistal. Die Roßweiner Straße in Böhrigen von Hainichen kommend in Richtung Etzdorf befuhr am Sonntagmorgen eine 56-jährige Fordfahrerin. Hinter ihr fuhr ein 73 Jahre alter VW-Fahrer, der zum Überholen ansetzte. In diesem Moment bog die 56-Jährige mit ihrem Auto nach links ab, wobei es zum Zusammenstoß mit dem VW kam. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 12.000 Euro, teilt die Polizei aus Chemnitz mit. Zwei Autos gestreift Hainichen. Die Gellertstraße in Richtung Zentrum befuhr am Samstag ein unbekannter Pkw und streifte dabei zwischen der Zufahrt zur Albertstraße und der Zufahrt zur Talstraße einen am linken Fahrbahnrand abgestellten VW und daraufhin einen auf der anderen Straßenseite geparkten weiteren VW. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. An den beiden abgestellten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Beim Verursacher soll es sich möglicherweise um einen dunklen VW mit Mittweidaer Kennzeichen handeln. Unter Telefon 03727 980-0 sucht die Polizei nun Zeugen, um den Vorfall aufzuklären. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer/in geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der 17-jährige Biker wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (DA)

