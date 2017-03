Biker knallt gegen Pkw Schwerverletzter bei Unfall auf der B 169 muss mit Hubschrauber in die Klinik gebracht werden.

Schwere Unfall am Sonntagmittag auf der B169 bei Ostrau. © Symbolfoto/dpa

Auf der B 169 aus Richtung Döbeln fuhren am Sonntagmittag gegen 11.55 Uhr der 54-jährige Fahrer eines Krades Sachs und die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Opel. Am Abzweig Hohenwussen hielt die Opel-Fahrerin verkehrsbedingt an. Der Motorradfahrer übersah den Halt wahrscheinlich und fuhr auf den Pkw auf. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4 000 Euro. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die B 169 war für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

