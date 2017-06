Biker fährt in den Tod Der 30-Jährige verliert in einer steilen Linkskurve nahe Geising die Gewalt über sein Krad. Offenbar musste er zuvor scharf bremsen.

Die Unfallmaschine lehnt an der Leitplanke. Die Unfallmaschine lehnt an der Leitplanke.

Hier war der Mann mit der Yamaha in die Seitenbegrenzung geknallt.

Ein Rettungshubschrauber wurde gerufen.

Doch die Retter konnten nicht mehr helfen. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Tragisch endete am Sonntagnachmittag die Fahrt eines 30-jährigen Bikers kurz vor Geising. Von Altenberg kommend hatte der Yamahafahrer in einer steilen Linkskurve offensichtlich eine Gefahrenbremsung vorgenommen und die Kontrolle über seine Maschine verloren. Beim Aufprall auf die Leitplanke und gegen ein Schild zog sich der Biker schwerste Verletzungen zu. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

