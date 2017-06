Biker beim Überholen schwer verletzt Auf der B 101 wollte der Motorradfahrer einen Transporter überholen, als dieser plötzlich ausscherte. Der 27-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf der B 101 bei Großenhain ist ein 27-jähriger Motorradfahrer am Montagmorgen schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann mit einer Honda CBR in Richtung Priestewitz unterwegs und wollte einen Kleintransporter überholen. In diesem Moment scherte der 58 Jahre alte Transporterfahrer ebenfalls zum Überholen aus – und es kam zum seitlichen Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 27-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (SZ)

zur Startseite