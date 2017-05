Biker angefahren

Motorradfahrer verletzt Glashütte. Auf der Müglitztalstraße im Glashütter Ortsteil Schlottwitz hat sich ein Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Am Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr wollte der 27-Jährige von der Müglitztalstraße nach links in Richtung Hausdorf abbiegen. Eine nachfolgende Peugeot-Fahrerin (27) bemerkte dies zu spät, und fuhr den Mann an. Der Motorradfahrer zog sich bei der Kollision Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 10000 Euro.

Toyota kippt auf Dach Altenberg. Im Ortsteil Waldidylle hat sich am Sonnabendmorgen ein spektakulärer Unfall ereignet. Der Fahrer (34) eines Toyota, der in Richtung Oberbärenburg unterwegs war, kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er einen Baum gestreift hatte, landete das Fahrzeug auf dem Dach. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 34-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und zogen den Führerschein ein. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Einbruch in Firma Kesselsdorf. Einbrecher waren am Wochenende in Kesselsdorf auf Beutezug. Nach Aufhebeln eines Fensters drangen sie in eine Firma an der Straße Zum Tälchen ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Der Sachschaden wurde mit 800 Euro angegeben, zum Stehlschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.

85-Jähriger kommt von Fahrbahn ab Sebnitz. Offenbar wegen eines gesundheitlichen Problems ist ein 85-Jähriger auf der S154 von Langburkersdorf in Richtung Sebnitz von der Straße abgekommen und verletzt worden. Der Mann mit einem Leichtfahrzeug (Maximalgeschwindigkeit: 45 km/h) unterwegs und verlor nach einer Rechtskurve etwa 100 Meter vor der Zufahrt zum Unger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 85-Jährige verletzte sich und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Leichtfahrzeug wird durch den Aufprall zerstört. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.

Kleinkraftrad gestohlen Sebnitz. In Sebnitz wurde offenbar ein Moped gestohlen. In der Nacht zum Sonntag ist das silbergraue Simson S51 Enduro von einem Parkplatz an der Schandauer Straße verschwunden. Der Zeitwert des Mopeds wurde mit 1500 Euro angegeben.

Einbruch in Imbiss Heidenau. Unbekannte öffneten in der Nacht zum Sonntag gewaltsam die Hintereingangstür eines Imbisses auf der Fritz-Weber-Straße und durchsuchten diesen. Dabei brachen sie auch zwei Spielautomaten auf. Zu möglichem Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden wurde zunächst mit 500 Euro angegeben.