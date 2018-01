Bietigheim schlägt den HC Rödertal Vor über 2 000 Zuschauern in der Ballsportarena Dresden setzt sich der amtierende Deutsche Meister erwartungsgemäß klar durch.

Tamara Bösch vom HC Rödertal (rechts) kam mit der gut aufgestellten Abwehr von Bietigheim noch am besten zurecht. Sie erzielte sieben der 16 Tore ihres Vereins. © Thomas Heide

Dresden. Auch gegen den Deutschen Meister SG BBM Bietigheim ist dem HC Rödertal keine Überraschung gelungen. Am Ende kassierte das Team von Trainer Karsten Knöfler vor einer Rekordkulisse von 2 072 Zuschauern in der gut besuchten Ballsportarena in Dresden eine klare 16:36 (10:17)- Niederlage. Dennoch waren die Bienen von Anfang an hochkonzentriert. Stefanie Hummel markierte nach 56 Sekunden den HCR-Führungstreffer zum 1:0.

Nach 15 Minuten kam auch Neuzugang Brigita Ivanauskaite zum Einsatz. Die litauische Nationalspielerin wurde per Blitztransfer verpflichtet. Nach der Polin Kamila Szczecina ist das bereits der zweite Neuzugang innerhalb weniger Tage. Damit reagierte der Tabellenletzte auf die zu geringe Durchschlagskraft aus dem Rückraum. Die 19-jährige Ivanauskaite gilt in ihrem Heimatland Litauen als großes Handballtalent.

Mit 17 Jahren im Nationalteam

Ihre erste Berufung für die Nationalmannschaft erhielt sie bereits mit 17 Jahren. Sie kann insgesamt 17 Einsätze vorweisen, zuletzt in der WM-Vorbereitung gegen Deutschland, wo sie sehr erfolgreich spielte. Ivanauskaite begann in ihrer Heimatstadt Kleipeda mit dem Handballspielen. Bei Dragunas Kleipeda erkannten die Verantwortlichen sehr schnell ihr Talent.

Mit 15 Jahren kam sie bei den Frauen zum Einsatz und spielte mit ihrem Verein in der ersten litauischen Liga. Mit ihrer Körpergröße von 1,85 Metern und ihrer Torgefährlichkeit war sie in der Liga gefürchtet und erregte die Aufmerksamkeit der internationalen Scouts. So wechselte sie im Alter von 18 Jahren in die erste Norwegische Liga zu Fredriksstadt. Den Blitztransfer ins Rödertal fädelte nun HCR-Vizepräsident Andreas Baier nach kurzen und zähen Verhandlungen ein. Gegen Bietigheim erzielte Ivanauskaite die ersten zwei Bundesligatreffer für ihr neues Team.

Bis zur 20. Minute hielt der HC Rödertal am vergangenen Sonnabend noch sehr gut mit. Das war vor allem der stark aufspielenden Tamara Bösch zu verdanken, die sieben Tore erzielte und dabei auch die beiden Siebenmeter der Gastgeberinnen verwandelte. Erst ab der 25. Minute war dann das erste kleine Tief zu erkennen, als die SG BBM Bietigheim mit einem 4:0-Lauf zum 17:10-Pausenstand davon zog.

Lob für überragende Fans

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten die Bienenfans mit Kamila Szczecina den zweiten Neuzugang auf dem Spielfeld begrüßen. Doch der Deutsche Meister startete hochkonzentriert und konnte sich mit zwei schnellen Toren weiter absetzen. Die Rödertalbienen ließen sich jedoch nicht unterkriegen und verkürzten den Rückstand bis zur 42. Minute wieder auf acht Tore (15:23). In den letzten 18 Minuten lief dann beim Knöfler-Team nicht mehr viel zusammen. Neuzugang Szczecina erzielte noch ein Tor, während Bietigheim aus einer guten Abwehr heraus mit Tempo-Gegenstößen das Endergebnis auf 36:16 ausbauen konnte.

HCR-Torjägerin Tamara Bösch meinte nach dem Abpfiff: „Es ist schwierig, Worte zu finden, wenn man mit 20 Toren Rückstand verliert. Aber die Fans in der Halle waren heute überragend, haben uns bis zum Schluss toll unterstützt und jedes Tor gefeiert. Wir müssen die positiven Momente aus der Partie herausziehen.“ Und Chefcoach Karsten Knöfler erklärte: „Die Kulisse war heute wirklich erstligareif. Im Spiel konnten wir leider nur eine Halbzeit mithalten. Dann ging uns die Kraft aus.“

