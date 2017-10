Bieterwettbewerb bei Herbstauktion Um Druckgrafiken von Angela Hampel gab es in Pulsnitz Bietergefechte.

Madame Rosa ist auch bekannt für ihre Auktionen. © Rene Plaul

Mit ihren Auktionen setzt die Pulsnitzer Puppenspielerin Uta Davids – auch als Madame Rosa bekannt – seit diesem Jahr neue Akzente. Sie legt das Augenmerk auf Kunst für Kinder. „Kinder haben oft ein ausgezeichnetes Gespür für Farbe und Form“, sagt sie. Bei der Herbstversteigerung ihres Auktionsbüros in Pulsnitz wurden 15 der 40 angebotenen Arbeiten verkauft. Ein Glücksumstand sei es, wenn zwei Personen an einem Kunstwerk Gefallen finden und dann um die Wette bieten. Um die Druckgrafiken der Dresdner Künstlerin Angela Hampel habe es regelrechte Bietergefechte gegeben. Bis auf den dreifachen Wert des Einstiegspreises kletterte der Zuschlag. Uta Davids kenne die Künstler, deren Werke sie versteigert. Kunst zu vermitteln ist ihr Anliegen. Und so wird es auch 2018 mindestens zwei Kunstauktionen geben. (szo)

