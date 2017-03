Aus dem Gerichtssaal Biete „Schnelles“, suche „Gemütliches“ Ein Drogendealer soll Crystal für 1 300 Euro angeboten haben. Alles nur ein Missverständnis? Die Antwort ist eindeutig.

Kristalle der Droge Crystal, die während einer deutsch-tschechischen Rauschgiftkontrolle sichergestellt wurden. 30 Gramm davon wollte der Angeklagte einem anderen Dealer verkaufen. © Symbolbild/dpa

Es ist eine Art Lebensbeichte: „Mein halbes Leben dreht sich um Drogen. Es ist sehr anstrengend. Ich stehe früh auf, und das Erste, woran ich denke, sind Drogen“, sagt der 30-Jährige. Schon als Elfjähriger nahm er erstmals Rauschgift, ab 14 konsumierte er regelmäßig Marihuana, später dann Crystal. Das besorgt er sich auch direkt in Tschechien. Vier, fünf Jahre will er die synthetische und hochgefährliche Droge genommen haben, bis Ende vorigen Jahres, ein halbes Gramm pro Tag. Für eine „Dröhnung“ braucht man 0,1 Gramm.

Derzeit macht er eine Entgiftung, an die sich eine Langzeittherapie anschließen soll. Drogen bringen den Deutschen aus Meißen regelmäßig vor Gericht. Jetzt ist es wieder so weit.

Mit Handel von Rauschgift soll der Meißner zumindest teilweise seinen Lebensunterhalt bestritten haben. Mehrfach verkaufte er Haschisch, aber auch Crystal. In einem Fall soll er 30 Gramm Crystal für 1 300 Euro angeboten haben. Den Handel mit Haschisch gibt er zu, das habe er für sich selbst gebraucht. Doch mit Crystal habe er nichts zu tun.

Nicht nur sein Handy überführt ihn. Von einem anderen Dealer bezieht er sein Haschisch, in Drogenkreisen „Gemütliches“ genannt, diesen wiederum versorgt er mit „Schnellem“, dem Crystal. Im Chatverlauf geht es um „Schnelles“. Er sei dabei, Neues zu holen. „ Fahre gerade. Wie viel?“ – „30.“ – „Okay, 30 für 1 300“, so die Antwort. Für das Gericht ist klar: Er bot 30 Gramm Crystal für 1 300 Euro an. Das wären rund 40 Euro pro Gramm. Verkauft wird das Zeug in Tschechien für rund 20 Euro je Gramm, das ist der „Großhandelspreis“. Die Dealer verkaufen es dann in Meißen für etwa 70 Euro pro Gramm weiter. Die Differenz ist die Gewinnspanne.

Für den Verteidiger ist das alles ein Missverständnis. Er gibt aus seiner Sicht keinen ernstzunehmenden Hinweis auf den Verkauf von Crystal. Sein Mandant habe nicht 30 Gramm angeboten, sondern Drogen für 30 Euro, behauptet er. Dass der Angeklagte Haschisch erworben hat, räumt er ein. Das sei für den Eigenbedarf gewesen, zudem nehme er es wegen einer Krankheit. Das ist tatsächlich möglich, aber nur legal, wenn es von einem Arzt verordnet wird. Der Verteidiger hält eine Geldstrafe von 700 Euro für angemessen.

Doch das Schöffengericht sieht das ganz anders. Es verurteilt den Meißner wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – dadurch wird die Tat zum Verbrechen – zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Die Chatverläufe belegten eindeutig, dass er 30 Gramm Crystal verkaufen wollte. Da es letztlich nicht zum Verkauf kam, sieht das Gericht einen „minderschweren Fall“. „Es reicht aus, wenn der Preis, die Menge und der Wille zum Verkauf feststehen“, so der Richter. Aus dem Chatverlauf ergebe sich, dass der Angeklagte unterwegs war, um Drogen zu besorgen. Er kündigte an, in zwei Stunden in Meißen zu sein. Dort verabredete man sich an einer Tankstelle zum „Abmessen“.

Für den Angeklagten kommt es nun ganz dick, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Denn er stand unter Bewährung. Eine weitere Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten muss er dann auch noch absitzen.

zur Startseite