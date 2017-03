Biete Plaste, suche Baumwolle Die Görlitzer Verbraucherberater waren am Mittwoch im Tausch-Rausch zugunsten der Umwelt.

Die Görlitzer Verbraucherberaterin Stephanie Siedentopf tauscht mit SZ-Mitarbeiter Matthias Klaus: Tüte gegen Tüte, Plaste gegen Baumwolle. © pawel sosnowski/80studio.net

Wenn in der nächsten Zeit im Görlitzer Stadtbild vermehrt schicke Baumwollbeutel in rot oder weiß mit dem Aufdruck „Verbraucherzentrale Sachsen“ auftauchen, dann ist daran Frau Siedentopf schuld. Die junge Dame von der Beratungsstelle am Demianiplatz fand sich am Mittwochnachmittag in einer eher ungewohnten Rolle wieder. Sie tauschte. Von 13 bis 18 Uhr konnten bei den Verbraucherberatern Plastiktüten abgegeben und dafür Baumwollbeutel in Empfang genommen werden, Letztere natürlich geprüft auf Schadstoffe nach Öko-Tex Standard 100 und mit ungiftigen Farben bedruckt. „Eine Plastetüte reicht für den Tausch“, sagte Beraterin Stephanie Siedentopf. Die SZ tauschte schon mal mit.

Kurz nach Beginn der Aktion hatte Stephanie Siedentopf bereits zwei voll gepackte Plastetüten in ihrem Büro stehen. „Hoffentlich reichen die Baumwollbeutel“, sagte sie. Denn eine neue Ladung hatte sich auf dem Weg nach Görlitz verspätet. Anlass der Aktion war der Weltverbrauchertag. Lieber einen wieder und wieder verwendbaren Stoffbeutel zum Einkaufen mitnehmen, als eine Einmal-Plastetüte – dieser Trend ist bei großen und kleinen Händlern angesagt. Beispiel Penny. Der Discounter belohnt Kunden, die eine Mehrweg-Tragetasche des Supermarktes mit zum Einkauf bringen. Die kostet 99 Cent, beim Einkauf werden zehn Cent weniger berechnet. Einweg-Plastetaschen werden aus den über 2 100 Filialen in Deutschland verschwinden. Bisher verkaufte Penny pro Jahr davon 62 Millionen pro Jahr.

Ob Rewe, Real, Lidl oder Kik – sie alle haben inzwischen den Verzicht auf Plastetüten beschlossen. Sie setzen auf Papier, Kartons und Mehrwegtaschen. Penny gehört zur Rewe-Gruppe und hatte den Ankauf von Plastetüten bereits im Dezember vergangenen Jahres gestoppt. Viele andere Einzelhändler verlangen nun Geld für die Plastebehältnisse. Damit soll der Verbrauch reduziert werden.

Die Verbannung der Plastetüten geht auf eine seit vergangenem Juli geltende Vereinbarung zwischen dem Bundesumweltministerium und dem Handelsverband Deutschland zurück. Unternehmer des Verbands verpflichteten sich, Plastetüten nicht mehr kostenlos abzugeben. Damit wird auch eine EU-Richtlinie umgesetzt. Ausgenommen sind sogenannte Hemdchentüten, die dünnen, durchsichtigen Tüten für Obst und Gemüse.

Dennoch sind „richtige“ Plastetüten in vielen Märkten noch zu haben, allerdings nicht kostenlos – zum Beispiel bei Norma, Kaufland. Denn sie haben einen Vorteil: Die Herstellung ist im Vergleich zur Papiervariante energieärmer, mit weniger Emissionen verbunden. Außerdem sind Plastetüten leicht, strapazierfähig und wasserfest – außerdem durchaus nicht nur als einmalige Transportmöglichkeit geeignet. Vorteile, die eine Papiertüte nicht unbedingt bietet.

Die gestrige Aktion zum Tütentausch in Görlitz jedenfalls ist im Vergleich eine kleine. Stephanie Siedentopf macht das „nebenbei“. Immer wieder klopfen bei ihr in der Zwischenzeit auch Kunden an, die sich Rat holen möchten. Die gesammelten Görlitzer Tüten werden natürlich nicht einfach so entsorgt. Ein Leipziger Verein kümmert sich um die Aufarbeitung. Unter anderem stellen dessen Mitglieder wetterfeste Sitzkissen für draußen her.

