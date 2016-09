Biertheater schafft Arbeitsplätze Die Nachfrage nach Tickets ist so groß, dass es mittlerweile ein echtes Problem gab, sagt Theater-Chef Jens Richter.

Das Biertheater in Radeberg findet großen Zulauf. © Thorsten Eckert

Die Beliebtheit des Radeberger Biertheaters ist nicht nur gut für den Ruf der Stadt Radeberg, sondern auch für die Stadtkasse. Denn abgesehen davon, dass natürlich die rund 40 000 Besucher, die das Theater alljährlich pro Saison anlockt, ja auch in dem einen oder anderen Geschäft ein paar Euro ausgeben – auch das Biertheater muss stetig neue Arbeitsplätze schaffen. Das jedenfalls machte jetzt Biertheater-Chef Jens Richter klar. Denn wegen der enormen Nachfrage nach Tickets, „gab es in den letzten Monaten immer wieder mal lange Wartezeiten“, weiß Jens Richter. Das sei dabei nicht nur nervig für die Kunden, sondern auch auf Dauer nicht wirklich hilfreich fürs Theater, macht er klar. „Denn die Gefahr ist natürlich gegeben, dass die Leute irgendwann die Nase voll haben und es aufgeben, Karten kaufen zu wollen – das wäre natürlich fatal“, so der Biertheater-Geschäftsführer. Deshalb ist jetzt das Personal im Ticketservice des Theaters aufgestockt worden. „Wir haben jetzt vier Mitarbeiter, die sich um den Verkauf kümmern – auch daran sieht man, dass wir in den vergangenen Jahren hier wirklich etwas Tolles aufgebaut haben“, freut sich Jens Richter.

In der vergangenen Saison waren laut Biertheater-Chef Richter die Plätze im Saal des Kaiserhofs zu rund 99 Prozent ausgebucht. Damit dürfte das Biertheater wohl eines der am besten ausgelasteten Theater Deutschlands sein.

