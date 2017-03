Bierstädter holen zwei Punkte Radeberg schlägt Niederau und der HSV 1923 Pulsnitz steckt weiter im Keller der Tabelle fest.

Handball-Verbandsliga, 2. Männer. Am vergangenen Sonnabend standen für den Radeberger SV und den HSV 1923 Pulsnitz zwei Auswärtspartien auf dem Programm. Die RSV-Truppe von Trainer Marcus Kutzner wollte sich im Spiel gegen den SV Niederau für die unnötig hohe Heimniederlage revanchieren. Die Bierstädter standen diesmal in der Abwehr gut. Kein Vergleich zur Vorwoche, als der RSV gegen Sagar noch 21 Tore in Halbzeit eins kassierte. Auch Keeper Rathmann war voll da und konnte gleich den ersten Siebenmeter abwehren. Die Radeberger führten dann schon mit 13:8, allerdings wurden im Anschluss zu viele Würfe vergeben, sodass Niederau bis zur Halbzeit wieder auf 14:11 verkürzen konnte.

Beim Stand von 26:20 für das Kutzner-Team schien das Spiel acht Minuten vor Schluss entschieden zu sein, doch Niederau kam mit einem Fünf-Tore-Lauf noch einmal bis auf einen Treffer heran (26:27). Mit einem verwandelten Siebenmeter stellte Radeberg jedoch die Weichen auf Sieg und gewann am Ende mit 29:26.

Für die Pulsnitzer Männer geht es nach der klaren 21:29-Niederlage am Sonnabend in Weinböhla nun in die heiße Phase des Abstiegskampfes. HSV-Coach Michael Schwenke: „Wir wollten gegen Weinböhla unsere Möglichkeiten für die nächsten wichtigen Spiele ausloten. Dazu gehörte auch, den jungen Spielern mehr Spielanteile zu gewähren. Die haben das sehr gut gemacht. Wir haben den Favoriten in der ersten Halbzeit ordentlich unter Druck gesetzt.“ Nach 30 Minuten führte Weinböhla nur knapp mit 14:12. Pulsnitz hatte zwischenzeitlich sogar selbst mit 10:7 vorn gelegen. Nach der Pause zogen die Gastgeber schnell bis auf 19:13 davon. Damit war die Partie dann schon fast gelaufen. (jsch/en)

Radeberg: Wierick, Rathmann, Schmidt; Richter (6), Sieberth, Schulz (7/1), Gerstenhauer (2), Ziegenbalg (2), Freudenberg, Münnich (5), Pietschmann, Stein, Kempe (2) und Holtz (5/4).

Pulsnitz: O. Scholze, K. Hoppe; Liese (2), Kasper (2), Gneuß (4/2), Mager (2), Lüttke (5), Kuban, Eppendorfer (1), Schöne, Liebschner, Schulze (4), Albrecht (1), D. Schwenke.

