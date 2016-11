Bierstädter feiern Auswärtserfolg Die Bierstädter setzen sich beim Tabellensechsten in Arnsdorf souverän mit 5 483:5 357 durch.

© Uwe Soeder

Kegel-Bundesliga. In einer hervorragenden Verfassung befindet sich das Kegelsextett der Bierstädter um Teamchef Michael Gärtner. Auch beim Tabellensechsten, dem brandenburgischen Vertreter SV Arnsdorf, gewannen sie nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 5 483 zu 5 357 Kegeln. „Schon im vergangenen Spieljahr auf diesen Bahnen erfolgreich, wollen wir gleich von Anfang an Dampf machen“, lautete die Zielvorgabe von Michael Gärtner. „Dass es so gut klappte, war natürlich erfreulich.“

Sven Kadur (899) und der Teamchef selbst (967) bestimmten das Geschehen auf der Bahn und erarbeiteten sich einen Vorsprung von 118 Zählern. Eine tolle psychologische Basis für den Mittelpart, der mit seinen Resultaten – Rene Jeschke 901, Tony Hannusch 889) – für eine kleine Vorentscheidung sorgte (169 Zähler Vorsprung). Anerkennenswert war die kämpferische Einstellung des Gastgebers, der trotz des großen Rückstandes versuchte, noch eine Wende einzuleiten. Den Schlussstartern Nico Jurisch (985/Tagesbestleistung) und Norbert Petke (885) gelang aber nur eine Resultatskosmetik. Mit glänzenden 941 und 886 Kegeln brachten Jörg Bergmann und Oliver Gärtner das Spiel nach Hause und festigten Platz drei. In knapp zwei Wochen steht in der Bierstadt die Partie gegen Tabellenführer Blau Weiß Deutzen an. (jk)

zur Startseite