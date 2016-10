Bierstädter bezwingen Berlin Der Radeberger SV gewinnt sein Heimspiel gegen den SKC Kleeblatt Berlin souverän mit 5 270:5 157 Holz.

Der Radeberger Jörg Bergmann überragte in der Partie gegen Kleeblatt Berlin mit der Tagesbestleistung von 940 Kegeln. © Archivfoto: Jochen Kassmann

Kegeln, Bundesliga 200 Wurf. In sicherem Fahrwasser befanden sich die Bierstädter am Wochenende in der Partie gegen den SKC Kleeblatt Berlin auf heimischen Bahnen. Mit 5 270:5 157 Kegeln bezwangen sie die bisher in dieser Saison noch sieglosen Berliner und nehmen damit nach drei Spieltagen den fünften Tabellenplatz ein. „Wir sind erfolgsorientiert in die Partie gegangen und letztlich zählen vor allem die gewonnenen Punkte“, resümierte Teamchef Michael Gärtner nach Spielschluss. „Doch innerhalb des Mannschaftsgefüges entstanden einige unerwartete Unebenheiten, die aber mannschaftlich ausgeglichen werden konnten.“

Gärtner, der selbst im Anfangsduo mit Sven Kadur spielte, hielt die Gegner in Schach. Mit ihren 917 und 884 Kegeln sorgten die Radeberger für das erwartete psychologische Plus für ihre Mannschaft. Die beiden Berliner Kontrahenten Thomas Specht und Jürgen Drechsler kamen nur auf 868 beziehungsweise 877 Holz.

Eine positive Wirkung war dann aber der Spielweise und den Resultaten des Mittelparts leider nicht anzusehen. Nur gut, dass die Berliner auf dieser Ebene mitspielten. So erreichten Tony Hanusch und René Jeschke gegenüber der letzten Heimpartie nur 834 und 841 Zähler, konnten aber damit den Abstand zu den Kontrahenten (Torsten Schwarz 799, René Lange 854) noch ausbauen. Das war letztlich auch die Grundlage zum Erfolg.

Im Schlussduo trumpfte vor allem der zuletzt schwächelnde Jörg Bergmann mit hervorragender Tagesbestleistung von 940 Kegeln auf und glich die für Oliver Gärtner erzielten schwachen 854 Zähler wieder aus. Da mussten die Berliner (Henryk Kuschmann 879, Heiko Bartoscheck 880) klein beigeben und die Bundesliga-Punkte in der Bierstadt lassen. (jk)

