Bierstadtfest wird bayerisch Noch wenige Tage, dann beginnt das große Bierstadtfest. Und die Besucher können sich auf eine ungewöhnliche Premiere freuen.

Die Oktoberfest-Band „Fetzngaudi“ wird gleich zum Auftakt des Bierstadtfestes für ausgelassene Stimmung auf der großen Marktbühne sorgen. Dort geht es diesmal überhaupt ziemlich bayerisch zu … © Thorsten Eckert

Keine Angst, das Radeberger Bierstadtfest bleibt in Sachen Bier natürlich in heimischer Hand. Ein Radeberger Bierstadtfest ohne Radeberger Pilsner – undenkbar. Und doch wird das große Stadtfest am ersten Juni-Wochenende ein Stück weit bayerisch. Auch in Sachen Bier. Genau vorm Rathaus wird für die Bierstadtfest-Besucher nämlich neben dem hiesigen Radeberger auch bayerisches Bier fließen. „Aus unserer Schwesterbrauerei Allgäuer Brauhaus mit ihrem Büble-Bier“, sagt Radebergs Brauereisprecherin Jana Kreuziger. Denn die Radeberger Exportbierbrauerei ist neben Gewerbeverein und Stadt ja nicht „nur“ einer der drei Ausrichter des Festes, „sondern wir wollen ja auch immer wieder neue Aspekte ins Bierstadtfestprogramm bringen“, so die Brauereisprecherin. Eine dieser neuen Ideen ist eine neue Rubrik: „Zu Gast in der Bierstadt“. Die soll nun nicht jedes Jahr eine Schwester-Brauerei präsentieren, „sondern wir wollen da wirklich sehr, sehr offen sein und aktuellen Trends nachgehen“, sagt die Brauereisprecherin. Zur Premiere wird’s nun also bayerisch. Dazu wird ein typisch bayerischer Biergarten aufgebaut, in dem neben den Bierspezialitäten aus der Allgäuer Brauerei auch typische kulinarische Köstlichkeiten aus Bayern zu haben sein werden. Sauerkrautsuppe und Kaiserschmarrn zum Beispiel werden so für eine neue Note im Bierstadtfestklang sorgen.

Apropos Note: Am Freitagabend wird es passenderweise auch musikalisch bayerisch zugehen. Der Gewerbeverein präsentiert dann auf der Marktbühne die Oktoberfestband „Fetzngaudi“. Und Gewerbevereinschef Jens Richter ist überzeugt, „dass das ein toller Auftakt fürs Bierstadtfest wird“.

Das Radeberger Bierstadtfest startet am 2. Juni, 19 Uhr mit dem großen Fassbieranstich. Bis Sonntag, 4. Juni wird dann täglich ab 13 Uhr in der Radeberger Innenstadt gefeiert.

www.bierstadtfest.de

