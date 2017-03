Bierstadtfest rollt mit neuem Termin an Und überhaupt gibt es diesmal viele Neuerungen. Die SZ nennt sie.

Zum Abschlusskonzert präsentiert die Radeberger Brauerei Andreas Engel mit seiner Band „Steppenwolf“ – das beste Peter-Maffay-Double. Andreas Engel ist dabei auch eng mit dem Original befreundet, spielt mit einer echten Maffay-Gitarre.

Das Bierstadtfest wird diesmal ein Stück länger. Wenn auch nur zwei Stunden. Denn da der Termin in diesem Jahr auf Pfingsten fällt, muss am Sonntagabend nicht schon 21 Uhr Schluss sein, „sondern wir feiern bis 23 Uhr weiter, da die Leute ja am Pfingstmontag noch ausschlafen können“, sagt Frank Schröder, der Chef der Dresdner Veranstaltungsagentur Schröder, die auch in den kommenden drei Jahren das Bierstadtfest organisieren wird.

Nach sieben Jahren war der Vertrag der Agentur mit den Veranstaltern – Stadtverwaltung, Gewerbeverein und Radeberger Exportbierbrauerei – bekanntlich Ende 2016 ausgelaufen; und nach einer Ausschreibung fiel die Wahl dann erneut auf die Agentur Schröder. „Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen gemacht; und das überarbeitete Konzept hat uns überzeugt“, freute sich Stadtsprecher Jürgen Wähnert Donnerstagvormittag beim ersten Pressefrühstück zum diesjährigen Bierstadtfest. Und das neue Konzept sieht dabei tatsächlich etliche Neuerungen vor.

Neuer Termin: Ab sofort immer am ersten kompletten Juni-Wochenende

So hat das Bierstadtfest jetzt beispielsweise einen neuen Termin. „Wir feiern das Bierstadtfest jetzt immer am ersten kompletten Juni-Wochenende“, so Brauereisprecherin Jana Kreuziger. Damit setze man sich terminlich vor Konkurrenz-Feste wie Bunte Republik Neustadt oder das Pirnaer Stadtfest. „Außerdem ist der Termin auch weit genug von den Sommerferien entfernt, das war ein Hinweis, der in den vergangenen Jahren immer wieder mal an uns herangetragen wurde“, macht die Brauereisprecherin deutlich. Und nicht zuletzt ist auch der Radeberger Spielmannszug ein wichtiger Partner des Bierstadtfestes, „und auch da hatte es in den vergangenen Jahren immer mal terminliche Schwierigkeiten gegeben, das ist nun ausgeräumt“. Dass das Fest diesmal ausgerechnet aufs Pfingstwochenende fällt, ist dabei Zufall.

Neue Anfangszeiten: Jetzt geht’s am Wochenende um 13 Uhr los

Während beim Start am Freitagabend alles quasi beim Alten bleibt: Um 19 Uhr geht’s dann los – haben sich die Organisatoren für Sonnabend und Sonntag auf neue Anfangszeiten geeinigt. Beginn ist jetzt jeweils um 13 Uhr. „Das ist eine Erfahrung aus den vergangenen Jahren“, so Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Das heißt auch, dass der traditionelle Frühschoppen am Sonntagvormittag diesmal zum Pfingst-Schoppen wird und ebenfalls um 13 Uhr startet.

Neues Angebot: Rummel-Atmosphäre auf dem Kaiserhof-Parkplatz

Nachdem im vergangenen Jahr auf dem Busparkplatz des Kaiserhofs – an der Ecke Hauptstraße/Külzstraße – bereits ein Kinder-Tobe-Parcour lockte, soll das Angebot nun noch ausgebaut werden. „Wir wollen noch stärker als bisher auf Familienfreundlichkeit setzen“, sagt Agentur-Chef Frank Schröder. Und so werde der Parcours auf dem Bus-Parkplatz quasi als Eingang zum neuen Rummel-Angebot genutzt: Denn auf dem sich anschließenden Kaiserhof-Parkplatz sollen diesmal zahlreiche Fahrgeschäfte für Rummel-Atmosphäre sorgen. „Wir hoffen, dass das ein neuer, interessanter Farbtupfer für das Bierstadtfest wird“, klingt der Agentur-Chef optimistisch.

Neuer Programmpunkt auf dem Marktplatz: Zu Gast in der Bierstadt

Umgestaltet wird diesmal auch der Marktplatz-Bereich. „Ohne zu viel zu verraten, aber die Besucher können gespannt sein, wir werden hier einiges sozusagen umräumen“, sagt Frank Schröder. Stellt aber klar, dass die große Marktbühne ihren Standort im unteren Marktbereich behalten werde. „Das passt ja so!“ Aber neu wird zum Beispiel ein Bereich sein, auf dem es künftig heißt: „Zu Gast in der Bierstadt“. Eine Rubrik, die viel Spielraum lasse, freut sich Brauereisprecherin Jana Kreuziger. Zur Premiere wird dabei sozusagen eine Schwester-Brauerei aus der Radeberger Gruppe anreisen. Das Allgäuer Brauhaus aus Oberschwaben in Bayern wird einen zünftigen bayerischen Biergarten aufbauen und seine Spezialität Büble-Bier präsentieren. „Und es wird dann auch im Bühnenprogramm einen passenden Künstler geben, aber das soll zunächst noch ein Geheimnis bleiben“, so Jana Kreuziger. Kein Geheimnis macht sie aber aus dem Fakt, „dass die neue Rubrik nun nicht jedes Jahr mit einer anderen Schwester-Brauerei bestückt wird, sondern wir wollen da wirklich sehr, sehr offen sein und aktuellen Trends nachgehen“, sagt sie.

Neues beim Abschlusskonzert: Maffay-Show mit spannender Vorband

Nicht neu ist, dass die Radeberger Brauerei das große Abschluss-Konzert des Bierstadtfestes präsentiert. Neu ist aber, dass es diesmal eine Vorband gibt. „Da wir ja länger feiern können, fängt das Konzert erst später an“, begründet Brauereisprecherin Jana Kreuziger. Nicht wie sonst 19 Uhr, sondern erst 20.45 Uhr geht es los – und so werden sich ab 19.30 Uhr die Musiker der Bigband des Radeberger Humboldt-Gymnasiums mächtig ins musikalische Zeug legen und Filmhits präsentieren. Im Anschluss wird es dann mit Andreas Engel und seiner Band „Steppenwolf“ krachen lassen: Die Profi-Musiker sind die beste Peter-Maffay-Double-Show; „und sie sind so eng mit Maffay befreundet, dass er Andreas Engel sogar eine seiner Gitarren geschenkt hat, mit der er nun das Konzert bestreitet“, kommt Angetur-Chef Frank Schröder ins Schwärmen. „Wer die Augen zumacht und die Band hört, glaubt tatsächlich, das Original zu erleben“, ist er überzeugt.

