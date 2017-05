Bierstadtfest mit Instagram-Premiere Noch zwei Tage bis zur großen Radeberger Stadt-Party. Dann gibt’s auch ein ganz besonderes Gewinnspiel. Eines mit Hashtags …

Auch Fotos vom „Steppenwolf“-Konzert am Sonntagabend sind gefragt. © PR

Den englischen Begriff Hashtag muss man sich wohl oder übel auch hierzulande einprägen – denn er gehört längst zum Alltagsdeutsch hinzu. Es handelt sich um Schlagwörter in den sozialen Netzwerken, die letztlich eine Suche erleichtern sollen. Und auch beim Bierstadtfest, das am morgigen Freitag beginnt, werden die Hashtags nun eine wichtige Rolle spielen – eine Gewinnspiel-Rolle nämlich. Im Internet-Foto-Netzwerk Instagram.

Wer also Fotos vom Geschehen auf dem Markt samt Bühne oder vom Bierfassrollen am Sonnabendnachmittag macht und das Ganze dann auf Instagram hochlädt, sollte dies dann mit dem Hashtag #Bierfassrollen oder eben mit #BühneMarkt tun. Denn das Foto des jeweiligen Hashtags mit den meisten Likes – also den meisten „Gefällt-mir“-Angaben – gewinnt. Als Preise locken jeweils zwei Tickets für das Konzert von „Deichkind“ bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden, zur Verfügung gestellt von der Radeberger Exportbierbrauerei. Die Gewinner werden Ende nächster Woche per Instagram benachrichtigt.

Das Radeberger Bierstadtfest startet am 2. Juni, 19 Uhr, mit dem großen Fassbieranstich. Bis Sonntag, 4. Juni, wird dann täglich ab 13 Uhr in der Radeberger Innenstadt gefeiert. www.bierstadtfest.de

