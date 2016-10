Bierstadtfest einen Tag länger? Weil die Stadtparty im nächsten Jahr auf Pfingsten fällt, könnte eigentlich auch gleich noch der Montag drangehängt werden.

Der Fassanstich gehört zu jeden Bierstadtfest. © Thorsten Eckert

Nachdem die Stadtverwaltung den Termin für das nächste Radeberger Bierstadtfest veröffentlicht hat, kommen regelmäßig Fragen nach einer möglichen Verlängerung der Stadt-Party auf den Tisch.

Denn wenn das Bierstadtfest vom 2. bis zum 4. Juni 2017 steigt, fällt der Termin genau auf Pfingsten. Also könnte es nahe liegen, auch noch den Pfingstmontag ins Fest einzubeziehen? „Bisher ist die Planung auf Freitag bis Sonntag ausgelegt“, sagt Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Denn der Termin sei nicht absichtlich auf Pfingsten gelegt worden, „sondern wir haben uns entschieden, das Bierstadtfest mindestens in den kommenden drei Jahren immer am ersten Juni-Wochenende zu veranstalten, das ist diesmal zufällig Pfingsten …“

Überschneidungen können nicht vermieden werden

Die Verschiebung des Termins auf Anfang Juni war dem Versuch geschuldet, die in den vergangenen Jahren regelmäßig kritisierten Überschneidungen mit anderen Stadtfesten zu vermeiden. „Wobei das nie ganz ausgeschlossen werden kann“, unterstreicht der Stadtsprecher. Vielmehr haben die Veranstalter – Stadt, Gewerbeverein und Radeberger Brauerei – aber das große Jubiläumsfest 2019 im Blick gehabt. Da feiert Radeberg bekanntlich sein 800. Stadtjubiläum. „Und da soll ja auch wieder ein großer Festumzug dazugehören, für den wir natürlich auch die Kitas und Schulen brauchen“, beschreibt Jürgen Wähnert. Aus diesem Grund waren auch die Ferientermine der kommenden Jahre ins Blickfeld gerückt, als es um die Festlegung der Termine ging.

Es bleibt also vorerst dabei: Radeberg feiert im nächsten Jahr zwar am Pfingstwochenende, aber der Montag bleibt „feierfrei“. Auch, weil an diesem Tag traditionell deutschlandweit Mühlentag ist, „und sich da ja viele Leute auf den Weg zu den Mühlen der Region machen“, verweist der Stadtsprecher auf eine dann in jedem Fall programmierte Überschneidung.

