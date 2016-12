Bierstadt wird zur Weihnachtsstadt Vier Tage lang lockt der beliebte Weihnachtsmarkt an die Stadtkirche. Mit bewährten, aber auch mit neuen Ideen.

Die Buden schweben ein – der Stadtwirtschaftshof baut in der Kirchstraße und vor der Stadtkirche den Weihnachtsmarkt auf, der dann ab Donnerstag wieder locken wird. Radeberger Weihnachtsmarkt vom 8. bis 12. Dezember © Thorsten Eckert

Die ersten Buden stehen schon, und abends strahlt vor der Stadtkirche auch bereits seit Tagen der beleuchtete Weihnachtsmarkt-Baum. Ab Donnerstag wird hier – in der Kirchstraße und auf dem Platz vor der Stadtkirche – dann wieder der kleine, aber wie nicht wenige Besucher sagen, gemütliche Radeberger Weihnachtsmarkt locken. Bis Sonntag haben die gut 25 Buden geöffnet und „es wird eine Menge Radeberg dabei sein“, freut sich Stadtsprecher Jürgen Wähnert. „Die Radeberger Händler sind offensichtlich mit dem Markt zufrieden“, sagt er.

Mit dabei natürlich wieder der beliebte Radeberger-Geschenke-Stand. Der Liegauer Winzer Andreas Kretschko wird mit seinem besonderen Glühwein präsent sein – und auch Radebergs Likörfabrikchef Thomas Tiebel hat seine beliebten roten und weißen Radeberger Glühwein-Schlager dabei. Nicht fehlen werden außerdem regionale Weihnachtsangebote wie die Pfefferkuchen aus der benachbarten Pfefferkuchenstadt Pulsnitz.

Premiere feiert in diesem Jahr ein Stand des Ottendorfer Mühlenbäckers – wobei die Ottendorfer auch diesmal wieder zum Auftakt am Donnerstagnachmittag den Riesenstollen spendieren werden. Der wird auch diesmal wieder in Flammen stehen und von OB Gerhard Lemm angeschnitten werden. Gemeinsam mit dem Weihnachtsmann – das hat Tradition in Radeberg. Wie es auch Tradition ist, dass noch niemand genau weiß, mit welchem Fahrzeug der rotbemäntelte Geschenkebringer in diesem Jahr vorfahren wird. Da waren ja bekanntlich in den vergangenen Jahren schon durchaus spektakuläre Auftritt dabei – man denke nur an die beeindruckende Klettertour am gut 30 Meter hohen Kirchturm, von dem sich der Weihnachtsmann mutig in die Tiefe abgeseilt hatte. Und auch diesmal lässt sich Stadtsprecher Jürgen Wähnert das Geheimnis nicht entlocken – „es wird wieder ein interessantes Fahrzeug sein“, mehr will er nicht sagen. Und Spannung samt Überraschungen gehören ja schließlich auch irgendwie zu Weihnachten dazu …

Radeberger Weihnachtsmarkt vom 8. bis 12. Dezember zurück 1 von 6 weiter Donnerstag: 16Uhr Eröffnung durch OB Gerhard Lemm mit Anschnitt des Riesenstollens und Besuch des Weihnachtsmannes, 17 Uhr präsentiert die „Heideschule“ das Märchen „Rumpelstilzchen“ auf der Weihnachtsmarktbühne, 18Uhr Adventskonzert der Musikschule Herrmann im Schloss. Freitag: 14.30Uhr Weihnachtsprogramm mit dem Kinderhaus „Gaby Schommer“ aus Ullersdorf, 15Uhr Programm des Radeberger „Kinderlands“, 16Uhr Auftritt der Musikschule Herrmann und 18.30Uhr Akkordeonorchester „Harmony Dreams“. Sonnabend: 15 und 16.15 Uhr „Die drei Schweinchen“ mit dem Dresdner Marionettentheater Fundus, 17 Uhr besinnliche Musik zur Weihnacht in der Stadtkirche und 18Uhr Musikschulbläsergruppe Radeberg auf der Marktbühne. Sonntag: 14Uhr Konzert mit dem Kinderspielmannszug des Radeberger SV, 15 Uhr der Karnevalsclub Großerkmannsdorf spielt das Märchen „Rotkäppchen“, 16Uhr Auftritt Posaunenchor der evangelischen Kirche und 17Uhr Advents- und Weihnachtsliedersingen in der Stadtkirche. Öffnungszeiten: Der Weihnachtsmarkt ist Donnerstag von 16 bis 20Uhr geöffnet, Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils von 13 bis 20Uhr. Verkaufsoffener Sonntag: Die Innenstadtgeschäfte bleiben während des Weihnachtsmarktes bis 19Uhr geöffnet, am Sonntag öffnen die Läden von 13 bis 18Uhr zum Einkaufssonntag.

Premiere kam gut an

Spannend geht’s dabei auch wieder für die Jüngsten zu. Neben dem beliebten Weihnachts-Bastelzelt, das diesmal vom evangelischen Schulverein aus Großerkmannsdorf organisiert wird, gibt’s auch wieder die „Lesezeit“ im Pfarramt gleich neben dem Weihnachtsmarkt. Die Idee hatte im vergangenen Jahr Premiere und kam bestens an. Also werden nun an allen vier Weihnachtsmarkt-Tagen bekannte Gesichter der Stadt – wie OB Lemm, Pfarrerin Sylvia Wollbrück und Gymnasiums-Chefin Elke Richter, die gemeinsam mit ihrer Enkelin Johanna lesen wird.

Und überhaupt wird es natürlich auch diesmal wieder ein buntes Rahmenprogramm auf der kleinen Marktbühne geben, das die Schulen und Kindereinrichtungen der Stadt sowie zahlreiche Radeberger Vereine präsentieren. Auch ein kleines Kinderkarussell wird locken; und Stadtsprecher Jürgen Wähnert wagt einen interessanten Vergleich: „Wie es auf dem großen Dresdner Striezelmarkt ein großes Karussell gibt, ist auf dem kleinen Radeberger Markt ein kleines Karussell zu finden“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Noch ein kleiner Blick nach Dresden sei gestattet: Dort werden an diesem Sonntag die Geschäfte geschlossen bleiben, aber in Radeberg öffnen.

Nun gilt es also, die Daumen in Sachen Wetter zu drücken. „Denn bei gutem Wetter können wir uns ja bekanntlich nie über mangelnde Besucher beklagen“, freut sich Jürgen Wähnert.

