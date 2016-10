Bierlaster rutscht in Graben Zwischen Freital und Kesselsdorf landete ein Sattelzug im Straßengraben. Seine Ladung wurde offenbar zum Problem.

Für den Berg war die Fuhre zu schwer. Zwischen Freital und Kesselsdorf landete der Sattelzug im Straßengraben. © Roland Halkasch

Freital/Kesselsdorf. Am Montagvormittag kam es gegen 10 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Freital und Kesselsdorf zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines DAF-Sattelzuges war in Richtung Kesselsdorf unterwegs, kam aber mit seiner Fuhre den steilen Berg nicht hinauf. Als er langsam rückwärts fuhr, rutschte der mit Bier beladene Containerlaster in den Straßengraben. Während der Bergungsarbeiten war die Staatsstraße gesperrt. (SZ)

