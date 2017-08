Biergarten-Einbrecher gefasst Eine dreistellige Summe erbeutete ein Dieb in der Nacht zum Montag in Weißwasser.

Der Einbruch in einen Biergarten in Weißwasser in der Nacht zum Montag konnte schnell aufgeklärt werden. © Nicolas Armer/dpa

Weißwasser. Ein 38-Jähriger hat Montagnacht in Weißwasser eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag aus einem Biergarten gestohlen. Um an das Geld zu kommen, brach der Tatverdächtige die Eingangstür auf, was einen Schaden von 200 Euro zur Folge hatte. Allerdings konnte der Deutsche dank eines Zeugenhinweises zusammen mit dem Geld in der Ortslage Weißwasser von der Polizei bereits gestellt werden.

