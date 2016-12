Gerichtsbericht Bierflasche ins Gesicht geschlagen Ein 32-jähriger Dresdner soll auf dem Stadtfest in Waldheim einen Mann verletzt haben. Das bringt ihm Bewährung ein.

© Symbolfoto

In der Nacht des 7. August 2016 soll es auf dem Stadtfest in Waldheim zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. In Bergmanns Hof tanzte der Angeklagte. Als er den Geschädigten sah, soll er ihn herangewinkt haben. Als das Opfer der Aufforderung folgte, umklammerte ihn der 32-Jährige und schlug ihn mit einer Glasbierflasche auf die linke Gesichtshälfte. So schildern die beiden Zeugen den Vorfall in der Gerichtsverhandlung vorm Amtsgericht Döbeln. Durch den Schlag ging das Opfer zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Eine Ecke des linken Schneidezahns war bei ihm abgesplittert. Des Weiteren erlitt er eine Jochbeinprellung und eine blutende Lippe.

Einen Tag war er krankgeschrieben. Der Geschädigte und der Schläger kannten sich vor der Tat nicht. Es gab auch keinen Anlass für den Vorfall. Beide hatten zur Tatzeit erheblich Alkohol getrunken. Sie waren aber nicht so betrunken, dass sie nicht mehr wussten, was sie taten.

„Das mit der Glasflasche habe ich nicht gemacht“, erklärt der Angeklagte gleich zu Beginn der Verhandlung. Dass jemand mit einer Flasche geschlagen wurde, will er nicht mitbekommen haben. Vor Gericht ist er nicht unbekannt. Schon einmal war er wegen Körperverletzung angeklagt. Weil er nach der Tat die Bierflasche noch in der Hand hielt, riefen Gäste die Sicherheitsleute. Denen gelang es, den Angeklagten, der bei Ergreifung wild um sich schlug, nach draußen zu bringen. Dort hielten die Sicherheitsmänner ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Eine durchgeführte Alkoholkontrolle ergab fast zwei Promille. Trotz des hohen Alkoholkonsums gehen Richter Janko Ehrlich und Staatsanwältin Angelika Rickert nicht von der Schuldunfähigkeit des Angeklagten aus. „Er wusste noch, wo alle standen und er konnte sich mit der Polizei unterhalten“, sagt Richter Ehrlich in der Urteilsbegründung.

Dass ein anderer den Schlag ausgeführt hat, hält er für unwahrscheinlich. Richter Ehrlich verurteilt den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Als Auflage muss er 800 Euro in monatlichen Raten von 100 Euro an die Suchtberatung der Diakonie Döbeln zahlen und jeden Wohnungswechsel dem Gericht anzeigen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

