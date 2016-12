Aus dem Gerichtssaal Bierflasche als Waffe Eine Coswigerin verprügelt eine andere Frau, schlägt auch mit einer Flasche zu. Die beiden Damen kennen sich. Und genau das ist das Problem.

Rabiate Frau: Wie in dieser nachgestellten Szene schlug die Angeklagte mit einer Bierflasche zu. Und hatte Glück, dass diese nicht zersplitterte. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Nichtsahnend kommt eine 41-jährige Frau Anfang Mai dieses Jahres aus einem Supermarkt in Coswig, will gerade über die Straße gehen, als sie zweimal ihren Familiennamen hört. „He, bleib’ mal stehen“, ruft eine 29-Jährige, dann kommt es zum Wortgefecht. Mehrfach schlägt dann die Angreiferin der Frau mit der Faust ins Gesicht. Der Freund der Schlägerin hält sie fest. „Lass sie in Ruhe“, sagt er, doch die Frau reißt sich los.

Erneut schlägt sie zu, als die Geschädigte gerade die Sachen aus ihrem Einkaufsbeutel zusammensucht, die sie durch den ersten Schlag verloren hatte. Diesmal haut die Angreiferin mit einer Bierflasche zu. Woher sie die auf einmal hatte, ist unklar. Die Angegriffene erleidet eine Platzwunde an der Augenbraue, blutet stark. „Alles war voller Blut, ich habe nichts mehr gesehen, stand unter Schock“, sagt sie als Zeugin vor Gericht. Besonders tragisch: An der Augenpartie ist die Frau schon mehrfach operiert worden. Ob die Angeklagte das wusste und gezielt auf die Stelle schlug, ist unklar. Die Geschädigte war nicht mal mehr in der Lage, die Polizei anzurufen. Das macht ein junger Mann. Er verständigt auch den Rettungswagen. Im Krankenhaus wird die Platzwunde geklebt.

Wenn man die Angeklagte so sieht, traut man ihr eine Gewalttat gar nicht zu. Sie gibt alles zu, bereut die Sache, entschuldigt sich. Hintergrund der Tat ist ein Beziehungsstreit. Der Freund der Angeklagten ist der Noch-Ehemann der Geschädigten. Und die habe ihm den Umgang mit seiner Tochter untersagt, was den Mann sehr treffe. Als die Angeklagte an jenem Abend nach einem Besuch bei Freunden zurückkehrt und die Noch-Frau erblickt, kommt es zu der Auseinandersetzung. Ein Grund ist wohl auch, dass die Angeklagte reichlich Alkohol getrunken hat.

Der Freund der Angeklagten und Noch-Ehemann der Geschädigten ist ein schlechter Zeuge. Er tut alles, um seine Frau, von der er getrennt lebt, madig zu machen. Vor allem will er nichts gesehen haben. Nicht, dass seine Freundin mit einer Bierflasche zuschlug und auch nicht, dass die Geschädigte stark blutete. Das alles hatte die Angeklagte aber schon vorher zugegeben. Andere Zeugen bestätigten es.

Es war nicht das erste Mal, dass die Angeklagte eine Bierflasche als Waffe benutzte. Wenige Wochen zuvor kommt es in Coswig nachts zu einer Auseinandersetzung mit einer anderen Frau. Die beiden streiten wohl über ein Video. Plötzlich wirft die Angeklagte eine Bierflasche auf den Balkon im Erdgeschoss, auf dem die andere Frau steht. Nur weil die sich wegduckt, wird sie nicht getroffen. An der Fassade entsteht ein Schaden von 250 Euro. Angeklagt ist hier nur eine Sachbeschädigung. Diese Tat hätte aber auch gut und gerne als versuchte gefährliche Körperverletzung durchgehen können. Da hat die Angeklagte Glück gehabt.

Glück hat sie auch beim Urteil. Das Gericht verurteilt sie wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu einer Haftstrafe von sechs Monaten und zwei Wochen, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Das ist die allerunterste Grenze. Allein für eine gefährliche Körperverletzung sieht das Gesetz Strafen von mindestens sechs Monaten bis zehn Jahren vor. „Sie hatten auch großes Glück, dass die Flasche bei dem Schlag nicht gesplittert ist. Dann wäre es zu viel schwereren Verletzungen gekommen“, sagt der Richter. Und dann wäre die Coswigerin auch nicht mit einer Strafe am unteren Ende der Skala davongekommen.

zur Startseite