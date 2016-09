Bierfest diesmal ohne Bierkönig Zwar war der Wettbewerb angekündigt, am Abend aber plötzlich abgesagt worden. Gefeiert wurde trotzdem.

Dass Team vom Heimatverein stand hinter der Theke: Sieglinde Thomas , Eckhard Thomas, Rainer Strumpf und Martina Willig schenkten Bier aus. © Dietmar Thomas

Discomusik tönt durch den Saal des Gemeindehauses in Schrebitz. Es werden Brotzeitteller, Fettbemmen und Laugenbrezeln mit Butter angeboten. An einem Stand gibt es Bier, Bierbowle und andere Getränke. Der Heimatverein Schrebitz hat zum 9. Bierfest eingeladen.

Vor zehn Jahren kamen die Heimatfreunde auf die Idee, ein Bierfest zu veranstalten. Sie wollten mit dem Fest das Brauchtum erhalten. Rund um Schrebitz wird Hopfen angebaut und der Ort hat eine alte Brautradition. Früher gab es hier sogar mehrere Brauereien. 2007 veranstalteten sie das erste Bierfest. Es kam gut an. Sie behielten es bei. Nur 2014 fiel das Fest wegen der 925-Jahrfeier des Ortes aus.

Auch diesmal sind zahlreiche Gäste ins Vereinshaus gekommen. Kordula Zimmer und ihr Mann Andreas sind ehemalige Schrebitzer. „Wir wohnen in Sornzig“, verrät Kordula Zimmer. „Unsere Eltern wohnen noch hier.“ Weil das Fest sportlich angehen wollten, haben sie sich mit dem Fahrrad auf den Weg nach Schrebitz gemacht. Allerdings hatte das Rad von Kordula Zimmer auf der Herfahrt einen platten Reifen. Auch der Mann von Roxana Erl aus Gadewitz stammt aus Schrebitz. „Ich wollte meiner kleinen Tochter zeigen, wo der Papa zur Schule gegangen ist“, erklärt sie ihr Kommen. Sie ist zum ersten Mal beim Bierfest zu Gast. Sigmund Grützner wohnt in Schrebitz. „Ich war schon öfter zu dem Fest“, sagt er. Er freut sich, wenn er sich mit anderen Leuten aus dem Ort treffen und unterhalten kann. Rosmarie Krause und ihr Mann Dieter wohnen in Berlin. In Schrebitz sind sie zufällig. Sie sahen das Festschild des Heimatvereins und entschlossen sich, zum Bierfest zu kommen. „Ich bin eine alte Schrebitzerin“, sagt Rosmarie Krause. „Ich bin hier aufgewachsen.“ örg Langner und seine Tochter Lucie Christin Wedel wohnen seit sechs Jahren in Schrebitz. Langner ist das dritte Mal beim Fest dabei. 2013 und im vergangenen Jahr war er der Bierkönig des Ortes, der bei dem Fest gekrönt wurde.

Um Bierkönig zu werden, mussten die Teilnehmer dieses Wettbewerbs mehrere Aufgaben erfüllen, wie Bierkrüge nach Zeit über eine Rutsche schieben. Leider wird in diesem Jahr beim Bierfest kein neuer König gekrönt. Warum der angekündigte Wettbewerb ausfiel, begründete der Verein mit technischen Problemen, die am Abend aufgetreten seien.

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Mobildiskothek-m-m aus Striegistal. Aus Marbach ist die Komikerin und Ulknudel Marina Ulbrich. Sie gestaltet das Abendprogramm mit viel Witz und Humor.

