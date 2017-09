Bier finanziert Kirchenbeleuchtung Mit einer ausgefallenen Aktion überrascht der Ortschaftsrat von Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Dabei werden Gläser zu Gold.

Dieser junge Mann aus Lohmen erwies sich an der Bierrutsche als ziemlich geschickt. Nach einem Probelauf schaffte er es, das Glas gleich dreimal hintereinander im Ziel zu platzieren. © Wolfgang Kramer

Die Kirche von Dittersbach soll in hellem Licht erstrahlen. Daran arbeiten der Ortschaftsrat von Dürrröhrsdorf-Dittersbach und der Heimatverein Wesenitztal. Im Dezember des vergangenen Jahres gab es dazu bereits einen Testlauf. Und der wurde offenbar so gut aufgenommen, dass man sich entschloss, die Kirche tatsächlich anstrahlen zu lassen. „Es gab vonseiten der Einwohner sehr viele positive Rückmeldungen“, sagt Armin Stettinius vom Ortschaftsrat.

Die Kosten für Anschaffung, Erdarbeiten und Installation sind mit 3 600 Euro kalkuliert. Um das bezahlen zu können, muss Geld her. Dafür hat der Ortschaftsrat bereits einige Anstrengungen unternommen. Zuerst wurde in der Gemeindeverwaltung angefragt, ob das Vorhaben in kleinerem Umfang finanziell unterstützt werden könne. Die Gemeinde eröffnete die Möglichkeit, die Einnahmen aus der Versteigerungskation auf dem Dittersbacher Jahrmarkt dafür zu verwenden, der Ende August stattfand. Und für diesen entstand noch eine ganz andere Idee. Ortschaftsräte, Vereins- und Kirchgemeindemitglieder betrieben zum Jahrmarkt eine „Bierrutsche“. Für zwei Euro gab es drei Versuche. Dabei galt es, einen Maßkrug in einer Holzkastenrinne so zu schieben, dass er in einem bestimmten Radius stehen bleibt. Wer das schaffte, bekam ein Freibier. Hatte das Glas zu viel Schwung, fiel es in ein Wasserbecken. Und bei zu wenig blieb es stehen. Das Geld war dann so und so weg – beziehungsweise kam der Kirchenbeleuchtung zugute. Damit auch Nicht-Biertrinker die Rutsche probieren konnten, durften auch Radler und Limonade errutscht werden.

Die Erfolgreichen bekamen einen Gutschein, der beim Getränkestand der Vereine eingelöst werden konnte. Einem geschickten jungen Mann aus Lohmen gelang das „Unmögliche“. Nach einem Probelauf platzierte er unter großem Jubel dreimal hintereinander das Bierglas im Ziel und gewann drei Getränkegutscheine. Die Beteiligung der Jahrmarktbesucher sei sehr gut gewesen, sagt Armin Stettinius. Insgesamt wurde an der Bierrutsche ein Erlös von 990 Euro erzielt. Damit komme man dem Ziel, die Kirche noch in diesem Jahr mit energiesparenden LED-Strahlern anzuleuchten, wieder ein Stück näher.

