Bier als touristischer Türöffner Die Bierstadt Radeberg ist auf der weltgrößten Reisemesse in Berlin vertreten. Mit spannenden Ideen. Auch abseits des Pilsners.

Die Bierstadt Radeberg ist auf der ITB mit einem eigenen Stand vertreten. Bierkutscher Ernst (l.) zapft dabei das eine oder andere Pilsner – und Klaus-Dieter Busse (r.) von den Hotels Sportwelt und Kaiserhof knüpft Kontakte zu Reiseveranstaltern, die Touristen nach Radeberg holen. „Die ITB ist der perfekte Ort dafür", sagt er.

Der Radeberg-Stand ist dabei in der Sachsenhalle zu finden.

Es ist mit über 10 000 Ausstellern und insgesamt weit über 200 000 Fach- und Privatbesuchern die größte Tourismus-Messe der Welt – und Radeberg mittendrin! Die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin, die bis Sonntag ins Messegelände am Messedamm lockt.

Im vergangenen Jahr feierte ja bekanntlich ein eigener Stand der Bierstadt in der „Sachsen-Halle“ Premiere. Und weil die Resonanz – besonders bei Reiseveranstaltern – wirklich enorm war, ist die Bierstadt auch diesmal wieder präsent. Mit allen spannenden Angeboten zum Thema Tourismus in Radeberg – unterstützt von der Stadtverwaltung, dem Biertheater, der Likörfabrik, Korch, Heinrichsthaler, den Hotels Sportwelt und Kaiserhof und natürlich auch von der Radeberger Exportbierbrauerei, die ja mit ihren Brauereirundgängen vor Jahren fast so etwas wie den Grundstein fürs Thema Tourismus in Radeberg gelegt hat. „Und natürlich ist das bekannte Radeberger Pilsner sozusagen der touristische Türöffner“, weiß Jens Richter, Chef der beiden Hotels und auch des Gewerbevereins.

Komplettes Paket für Reiseveranstalter

Wobei die Brauerei gleich mal mit einem gänzlich neuen „Türöffner“ in Berlin angereist ist. Mit der spannenden Reise-Idee „Bierkultur in Sachsen erleben“ nämlich. Immerhin weist Sachsen die zweithöchste Pro-Kopf-Bierproduktion Deutschlands auf, das lässt sich nutzen, findet Brauereisprecherin Jana Kreuziger. Kurz gefasst, funktioniert die neue Idee so: Bus-Reiseveranstalter bekommen ein fünftägiges Paket geschnürt, das Touristen an die Brauereistandorte Radeberg, Freiberg und Krostitz bei Leipzig lockt. „An den einzelnen Standorten gibt es dann im Rahmen von Tagesausflügen passende Erlebnisse“, beschreibt die Brauereisprecherin. In Radeberg zum Beispiel werden die Touristen die Brauerei besichtigen und können abends eine Biertheatervorstellung erleben, auch ein Ausflug ins nahe Dresden inklusive Spezialausschank an der Brühlschen Terrasse und Semperoper ist möglich. „Die Reiseunternehmen steuern dabei je nach Wunsch ein Hotel in Radeberg, Dresden, Freiberg oder Leipzig an – von dem aus die Ausflüge dann per Reisebus täglich starten, die Touristen bleiben also während der Reise in einem einzigen Hotel“, so Jana Kreuziger. Und sie macht natürlich kein Geheimnis daraus, „dass es uns gefallen würde, wenn die Wahl dabei auf Radeberg fällt“.

Daran hätten dann natürlich auch Hotelchef Jens Richter und Radebergs Wirtschaftsreferent Marco Wagner ihre Freude. „Wir haben in Radeberg ja knapp 300 Betten für Touristen im Angebot und über 35 000 Übernachtungen pro Jahr, Tendenz steigend“, sagt Marco Wagner mit Blick in die Statistik. Und macht deutlich, dass der Tourismus längst ein wichtiges wirtschaftliches Standbein geworden ist. Jens Richter hatte jüngst ausgerechnet, dass alles in allem rund 100 000 Besucher pro Jahr nach Radeberg kommen. Rund 25 000 ins Biertheater, gut 10 000 zu Rundgängen in die Likörfabrik – und auch um die 10 000 Besucher zählt Schloss Klippenstein. Gerade das Radeberger Schloss soll demnächst noch stärker ins Blickfeld rücken, sagt Klaus-Dieter Busse. Er ist für die Vermarktung der beiden Hotels Sportwelt und Kaiserhof zuständig und hat für die ITB nun ebenfalls ein paar neue Ideen sozusagen im Reise-Gepäck. „Ideen, die wir gemeinsam mit Reiseunternehmern schnüren wollen“, beschreibt er. Auch dafür sei die Messe nämlich der perfekte Platz, ist er überzeugt. Am Donnerstagvormittag zum Beispiel hat sich Klaus-Dieter Busse mit einem Reiseveranstalter getroffen, „mit dem wir schon seit fünf Jahren sehr gut zusammenarbeiten“. Eine der dabei besprochenen neuen Ideen ist das Angebot „Sächsische Küchenwelt“ – Brauereirundgang, Dresdner Eierschecke und der Radeberger Bierstadtpfad spielen dabei die Hauptrollen. „Aber wir wollen auch neue Zielgruppen erschließen, die sich nicht in erster Linie für Kulinarisches oder das Thema Bier interessieren“, so Klaus-Dieter Busse. Und für diese Zielgruppe sollen nun wie erwähnt Schloss Klippenstein und auch Radebergs Botanischer Blindengarten stärker einbezogen werden. „Alles das wird hier am Messestand besprochen, hier werden Netzwerke geknüpft – und ich kann schon erste Erfolge vermelden“, freut sich der Radeberger.

Netzwerke übrigens, die letztlich eben auch dem heimischen Radeberger Tourismus-Netzwerk nützen. „Wir ziehen ja hier alle an einem gemeinsamen Strang, verteilen die Arbeit auf mehrere Schultern und profitieren dann aber auch alle davon“, macht Brauereisprecherin Jana Kreuziger deutlich. Dass die Brauerei jüngst den beliebten Brauereirundgang runderneuert hat, nützt eben nicht nur der Brauerei, sondern der Bierstadt insgesamt. Wie eben auch der gemeinsame Auftritt auf der weltgrößten Tourismus-Messe in Berlin.

Für Privatbesucher ist die ITB am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ticket: 15 Euro, für Kinder unter 14 Jahre kostenfrei. Der Radeberg-Stand ist in der Halle 11/2 zu finden.

www.itb-berlin.de

