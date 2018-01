Bienenwagen abgefackelt Die Feuerwehr musste mit Atemschutz im Freitelsdorfer Wald operieren. Die Suche nach den Tätern läuft.

31 Einsatzkräfte der Ebersbacher Feuerwehr waren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Es brannten die Bienenwagen eines Kalkreuther Imkers. © Feuerwehr Ebersbach

Ebersbach. Lichterloh stehen im Wald an der Autobahn 13 Freitagnacht zwei Bienenwagen in Flammen. Als die Feuerwehren Freitelsdorf und Ebersbach kurz nach der Alarmierung gegen 22 Uhr eintreffen, ist schon nichts mehr zu retten. Um aber den Vollbrand herunterzukühlen und ein eventuelles Übergreifen auf den Wald zu verhindern – einige Bäume sind schon angesengt – fordert Einsatzleiter Richard Weiß aus Ebersbach ein weiteres Löschfahrzeug an. „Die Brandbekämpfung wurde durch zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren durchgeführt“, so Weiß. Das Löschwasser bekommen die Einsatzkräfte von einem Tanklöschfahrzeug und einem Löschfahrzeug, die im Pendelverkehr zum Hydrant nach Freitelsdorf fahren und nachfüllen.

Insgesamt 15000 Liter Wasser werden benötigt, auch der Regen kommt den Kameraden zu Hilfe. 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und zwei Polizeibeamten sind bis kurz nach Mitternacht im Einsatz. Dann ist sicher, dass der Brand keinen weiteren Schaden anrichten kann.

Doch allein der Verlust an den frei stehenden Bienenwagen ist hoch. 30 Bienenvölker eines Kalkreuther Imkers sollen hier ausgerottet worden sein. Seinen Namen möchte der Imker nicht in der Zeitung öffentlich nennen. Er will sich auch nicht zum Brand äußern, solange die Polizei noch ermittelt. „Es könnte jeden treffen“, sagt der Imker lediglich niedergeschlagen.

Dass es Brandstiftung gewesen sein muss, hat die Polizei schon vor Ort festgestellt. „Die Brandausbruchsstelle am Bienenanhänger war so, dass ein technischer Defekt ausgeschlossen werden kann“, sagt Polizeisprecherin Rosenkranz. Die Beamten schätzten den materiellen Schaden auf 10 000 Euro. Der Imker selbst war in der Nacht laut Feuerwehr aber nicht vor Ort.

Die Polizei sucht nun intensiv nach dem oder den Verursachern der Straftat. Ein Brandenursachenermittler sollte am Montag laut Polizei vor Ort arbeiten. Der Fall wird von der Staatsanwaltschaft bearbeitet. „Tatsächlich häufen sich gerade wieder nächtliche Brände und Brandstiftungen“, so Richard Weiß. Die Ebersbacher Feuerwehr löschte kurz vor Silvester auch die Scheune in Böhla/Baßlitz mit. Seine Kameraden seien dadurch allerdings (noch) nicht beunruhigt, so Richard Weiß.

