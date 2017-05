Bienensummen am Autowerk Nach BMW produziert auch Porsche in Leipzig eigenen Honig. Bienen sind nicht die einzigen Tiere auf dem Werksgelände.

Fleißige Leipziger Bienen: Die Arbeiterinnen sammeln ab sofort Honig für die Porsche-Mitarbeiter. © dpa

Der wachsende Autostandort Leipzig entwickelt sich zu einer Hochburg der Honigproduktion: Porsche hat am Dienstag auf seinem Werksgelände 1,5 Millionen Honigbienen angesiedelt – 25 Bienenvölker mit jeweils rund 60 000 Tieren. Sie leben und arbeiten in Holzkästen auf einer Beweidungsfläche im werkseigenen Offroad-Gelände. Auf der 40 Hektar großen Ökofläche sollen sie ausreichend Nahrung finden. Betreut werden die Tiere von den Imkern Günther und Richard Beer, einem regionalen Familienbetrieb in Leipzig. Die Beers kennen sich mit solcher Art Autobienen bereits aus: Seit 2014 haben sie auf dem nahen Leipziger BMW-Gelände ebenfalls mehr als eine Million Bienen angesiedelt und lassen sie naturnahen Honig zusammentragen.

„Mit der Ansiedlung der Honigbienen möchten wir einen weiteren Beitrag zum Schutz heimischer Tiere und Pflanzen leisten“, sagt Siegfried Bülow, Chef des Leipziger Porsche-Werks. Angeflogen würden neben Wildpflanzen vor allem Weißdornbüsche, Robinien und Linden. Die rund 55 Kilo Honig, die ein Bienenvolk durchschnittlich im Jahr produziert, sollen vor allem in den Kantinen des Porsche-Werks verarbeitet werden. Außerdem wird der Honig ab Herbst im Kundenzentrum verkauft. Die erste Ernte kann schon in wenigen Wochen erfolgen.

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) lobte die Ansiedlung der Bienenvölker als wichtigen Beitrag zum Artenschutz. Etwa die Hälfte der 560 in Deutschland lebenden Arten gilt als vom Aussterben bedroht. Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, Bakterien, Viren und Parasiten sowie der Verlust von Lebensräumen gefährden die Bienenbestände.

Porsche hat seit Beginn des Werksaufbaus auf dem ehemaligen Militärgelände Bachläufe, Feuchtbiotope und Weideflächen angelegt, um natürliche Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten zu schaffen. Auch 27 Wildpferde und 75 Auerochsen werden dort gehalten. Zudem sind etliche Vogelarten, Insekten, Frösche, Feldhasen und Fledermäuse beheimatet.

zur Startseite