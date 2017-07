Bienenhaus abgebrannt In Wiesa bei Kamenz kam es am Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz.

In Wiesa bei Kamenz brannte am Freitag ein Unterstand für Bienen. © Jonny Linke

In Wiesa bei Kamenz ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brannte am Kirchweg ein Unterstand für Bienen. Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar rasch löschen, dennoch wurde die Holzkonstruktion komplett zerstört. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Dabei wird auch geprüft, ob das Feuer eventuell durch Arbeiten am Unterstand ausgelöst wurde. (szo).

