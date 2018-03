Bienen werfen zu wenig Tore Nach 45 schwachen Minuten kann der HC Rödertal das Spiel gegen die Gäste von Borussia Dortmund nicht mehr drehen.

Stefanie Hummel vom HC Rödertal ist in dieser Szene auf dem Weg zu einem ihrer zwei Tore. Die Dortmunderin Irene Espinola Perez (links) kann ihr nur noch hinterherschauen. Doch mit nur 18 eigenen Toren konnte der HCR nicht überzeugen. © Christian Skomudek

Handball. Der HC Rödertal zeigte am Sonnabend im Heimspiel gegen Dortmund erst Mitte der zweiten Halbzeit eine gute Leistung und hat deswegen verdient mit 18:23 (6:10) verloren. In der 45. Minute war die Partie vor 504 Zuschauern beim Stand von 19:11 für die Gäste schon fast gelaufen. Die Bienen konnten bis zum Abpfiff nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

HCR-Trainer Maximilian Busch erklärte nach dem Abpfiff in Großröhrsdorf: „Wir wussten, dass es keine leichte Aufgabe wird gegen die Abwehr des BVB. Viel zu viele freie Würfe fanden nicht den Weg ins Tor. Daran konnte man sehen, dass meine Mannschaft zu viel Respekt und Angst vor den Namen im Kader des BVB hatte. Mit der zweiten Halbzeit bin ich allerdings sehr zufrieden. Wenn es uns gelungen wäre, näher heranzukommen, hätten wir das Spiel eventuell noch mal gedreht.“

Die Grippewelle schlägt zu

Bereits beim Abschlusstraining am Freitag erwarteten den HCR-Coach schlechte Nachrichten – die Grippewelle hatte zugeschlagen. So mussten neben den Langzeitverletzten Grete Neustadt und Lisa-Marie Ostwald auch Egle Alesiunaite, Jurgita Markeviciute und Kathleen Nepolsky krankheitsbedingt absagen. Sandra Szary hat im athletischen Bereich noch Nachholbedarf und wurde ebenfalls nicht eingesetzt.

Auf Dortmunder Seite fehlte mit Nadja Mansson die Strippenzieherin im Rückraum und auch Stella Kramer trat die Reise ins Rödertal wegen einer Grippe nicht an. Zum Anpfiff überraschte BVB-Trainerin Ildiko Barna ein wenig mit ihrer Aufstellung. Sowohl Caroline Müller als auch Anne Müller – beide immerhin Nationalspielerinnen – mussten von der Bank aus den Anwurf der Borussia beobachten.

Bienen-Trainer Busch setzte bei eigenem Angriff in der Anfangsphase auf eine zusätzliche Feldspielerin. Beide Seiten agierten zunächst äußerst nervös. Nach zwei Minuten konnte Sarolta Selmeci – mit sieben Toren die erfolgreichste Werferin auf dem gesamten Feld – das erste Tor für die Gastgeberinnen zum 1:1-Ausgleich erzielen. Beide Mannschaften zeigten im Angriffsspiel ungewohnt viele technische Fehler. Als Clara Woltering nach acht Minuten das leere Tor traf, stellte HCR-Coach Busch wieder auf den Normalmodus mit sechs Feldspielerinnen um.

Erst in der 14. Minute fiel das zweite Tor für die Bienen durch Tamara Bösch zum 2:5. Es entwickelte sich ein zähes Spiel. Dortmund gelang es nicht, sich einen größeren Vorsprung heraus zu arbeiten. Ebenso schafften es die Bienen nicht, den Abstand zu verkürzen. Dies lag allerdings nicht an den starken Abwehrreihen, sondern an der schlechten Leistung im Angriffsspiel.

Nach 20 Minuten hatte Borussia-Trainerin Barna wohl genug gesehen und wechselte beide Müllers ein. Allerdings brachte auch diese Maßnahme nicht die nötige Durchschlagskraft im Angriffsspiel. Dem BVB war anzumerken, wie schwer der Verlust von Spielmacherin Mansson wog. Die Bienen andererseits hatten einfach zu großen Respekt vor ihrem Gegner. Dementsprechend ging es mit einem dürftigen 6:10-Zwischenstand aus Sicht des HCR in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte begann zunächst, wie die Erste geendet hatte. Doch dann erhöhte der BVB das Tempo und setzte zu einem Zwischensprint an. Das Spiel kippte nun zugunsten der Gäste. Nur acht Minuten benötigte Dortmund, um den Vorsprung zu verdoppeln. Irene Perez Espinola, die insgesamt fünf Tore erzielte, krönte diesen 6:2-Lauf in der 42. Minute mit ihrem Treffer zum 17:9. Das Spiel schien entschieden, Resignation machte sich bei den Fans breit.

Erst jetzt erwachten die Bienen aus ihrer Lethargie. Sie zeigten endlich den Kampfgeist, der die Mannschaft in den letzten Partien so ausgezeichnet hatte. Tor um Tor kam das Busch-Team näher heran. Nach einem 6:1-Lauf war das Spiel wieder vollkommen offen. In der 53. Minute erzielte Joanna Rode nach einem Tempo-Gegenstoß das 17:20 und die Halle stand kopf. In dieser heißen Phase behielt BVB-Keeperin Clara Woltering einen kühlen Kopf und konnte ihre Mannschaft zweimal vor dem Anschlusstreffer bewahren.

Wie vergangene Woche scheiterten die Bienen an ihrer schlechten Chancenverwertung. Dadurch stabilisierte sich auch die Offensive des BVB wieder. Mit einem 3:0-Lauf in der Schlussphase zum 23:17 für die Gäste war das Spiel entschieden. Der letzte Treffer durch Selmeci zum 18:23-Endstand war nur noch Ergebniskosmetik.

Lob von Dortmunder Trainerin

BVB-Trainerin Ildiko Barna meinte nach diesem Auswärtserfolg: „Die Qualität des HC Rödertal war wieder gut. Ich habe im Vorfeld zu meiner Mannschaft gesagt, dass der HCR zwar mit null Punkten unten steht, aber sowohl Buxtehude als auch Metzingen in der ersten Halbzeit geschwitzt haben. Unsere erste Welle war zu schlecht und das Rückzugsverhalten von Rödertal gut. Dafür konnten sie unsere zweite Welle nicht oft stoppen. Ich bin froh, dass wir dann in der zweiten Halbzeit unsere Linie gefunden und durchgezogen haben.“

HC Rödertal: Ann Rammer (1), Nele Kurzke; Sarolta Selmeci (7/1), Tamara Bösch (2/1), Stefanie Hummel (2), Jessica Jander (2), Michelle Urbicht (2), Joanna Rode (2), Izabella Nagy, Kamila Szczecina, Tammy Kreibich, Brigita Ivanauskaite, Julia Mauksch und Jacqueline Hummel.

