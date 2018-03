Bienen verlieren nach großem Kampf Bis kurz vor dem Abpfiff ist der HC Rödertal in Bad Wildungen noch ganz nah dran am Remis. Leider reicht es wieder nicht.

So frei wie hier kam Stefanie Hummel vom HC Rödertal in Bad Wildungen nicht so häufig zum Torwurf. © Christian Skomudek

Bad Wildungen. Das die Rödertalbienen endlich ihren ersten Saisonsieg einfahren wollen, das war auch am Sonnabend beim Auswärtsspiel in Bad Wildungen deutlich zu sehen. Knapp fünf Minuten vor dem Abpfiff waren die HCR-Frauen beim Stand von 22:20 für Bad Wildungen noch in Schlagdistanz. Doch die gastgebenden „Vipers“ blieben ruhig und setzten sich am Ende mit 24:20 gegen den Spät-Aufsteiger durch.

HCR-Trainer Maximilian Busch meinte nach dem Abpfiff: „Ich bin aus drei Gründen stolz auf meine Mannschaft. Sie hat heute alles gegeben, hat wieder gebrannt und hart gearbeitet und wir waren über 60 Minuten die bessere Mannschaft. Es lag heute nicht an einer einzelnen Aktion. Wir hatten genug Möglichkeiten, um das Spiel zu unseren Gunsten zu drehen. Trotzdem geht unsere Leistungskurve weiter nach oben. Nun freue ich mich auf das Heimspiel gegen Borussia Dortmund.“

Erneut standen dem Bienen-Coach die Langzeitverletzten Grete Neustadt, Lisa-Marie Ostwald, Sandra Szary und Jurgita Markeviciute nicht zur Verfügung. Dafür stand Julia Mauksch nach ihrer Krankheit diesmal direkt in der Startaufstellung. Obwohl der HC Rödertal Anwurf hatte, konnte die HSG Bad Wildungen den ersten Treffer durch Anna Frankova für sich verbuchen. Sie war auch die einzige Ex-Biene, die zu Beginn in der Startformation stand.

Erst zwei Minuten später kamen die Bienen durch einen verwandelten Siebenmeter von Tamara Bösch zum Ausgleich. Sie war in Bad Wildungen mit acht Treffern auch die erfolgreichste Torschützin der Gäste. In der Folge entwickelte sich ein munteres Hin und Her, bei dem sich beide Seiten nichts schenkten. Allerdings war diese Phase des Spiels auch durch viele Fehler im Angriff geprägt. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen.

HCR-Abwehrarbeit klar verbessert

Die Rödertalbienen zeigten sich vor allem in der Abwehr stark verbessert. Ein Überzahlspiel kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit nutzen die Vipers zu einem 3:0-Lauf. Dadurch ging es mit einem 11:14-Rückstand in die Kabine. Bad Wildungen nutzte den eigenen Anwurf zu Beginn der zweiten Halbzeit und zog durch Laura Vasilescu auf 15:11 davon. Allerdings kämpften die Bienen verbissen um den Anschluss.

Stefanie Hummel vom HCR wurde im Kreis gefoult und den fälligen Strafwurf verwandelte Tamara Bösch zum 12:15. Als direkt danach Brigita Ivanauskaite auch noch das 13:15 erzielte, schien das Spiel wieder offen zu sein. Leider folgte danach die schlechteste Phase im Spiel der Bienen. Zu individuellen Fehlern kam nun auch noch Pech. Teilweise wurden einfachste Chancen nicht genutzt. Allein die Außenspielerinnen hatten mehrere hochkarätige Möglichkeiten, um den Rückstand weiter zu verkürzen.

Dadurch gelang den Vipers ein 4:0-Lauf zum 19:13 in der 39. Minute. Danach waren Tore dann zunächst Mangelware – bis die Rödertalbienen wieder einmal ihr Kämpferherz zeigten und sich auch von diesem Rückstand nicht unterkriegen ließen. Sogar die Rote Karte für Brigita Ivanauskaite, die einen Tempo-Gegenstoß nur durch ein Foul unterbinden konnte, brachte den Rest der HCR-Mannschaft nicht ins Wanken. Mit drei Toren innerhalb von fünf Minuten zum zwischenzeitlichen 20:22 meldeten sich die Bienen zurück.

Das Spiel schien auf der Kippe zu stehen. Allerdings ließ sich die HSG Bad Wildungen mit der Unterstützung der eigenen Fans nicht aus der Ruhe bringen und brachte mit zwei Toren nacheinander die Partie zu Ende. So stand nach dem Schlusspfiff eine bittere 20:24-Niederlage aus Sicht der Rödertalbienen auf dem Tableau.

