Bienen treffen auf Vipers Sonnabend wartet die HSG Bad Wildungen auf das Team von Trainer Busch. Die Gastgeber stehen auf Platz zehn.

Brigita Ivanauskaite (rechts) setzt sich in dieser Szene vom Heimspiel gegen Metzingen erfolgreich durch. Nach der 25:36-Niederlage muss der HC Rödertal nun wieder auswärts antreten. © Henry Lauke

Handball-Bundesliga Frauen. Zum ersten Mal in der Rückrunde müssen die Rödertalbienen wieder in der Ferne antreten. Es geht zu den Vipers der HSG Bad Wildungen nach Nordhessen. Anwurf in der Ense-Halle ist am Sonnabend um 19 Uhr. Die Vipers sind mit einer ausgeglichenen Punkteausbeute in die Rückrunde gestartet. Einem wichtigen Sieg gegen die HSG Bensheim/Auerbach (29:27) folgte vergangenes Wochenende eine deutliche Niederlage beim Buxtehuder SV (22:37). Trotz ihres guten Saisonstarts rangieren die Nordhessinnen derzeit nur auf dem zehnten Tabellenplatz (11:19 Punkte).

Die Mannschaft von Trainerin Tessa Bremmer konnte in den letzten sechs Bundesligapartien der Hinrunde nur einen Sieg einfahren. Allerdings gelang dieser gegen den Thüringer HC (30:27), derzeit die einzigen beiden Minuspunkte des Tabellenführers. Außerdem schafften die Vipers durch ein 21:19 in Leverkusen den Einzug in die Finalrunde des DHB-Pokals.

Dies zeigt, was derzeit wohl die größte Sorge der HSG Bad Wildungen ist – fehlende Konstanz. Dadurch ist die Mannschaft nur schwer auszurechnen. Besonders torgefährlich sind die Halbpositionen. Links spielt Laura Vasilescu, mit 99 Toren derzeit viertbeste Schützin der Liga. Rechts sorgt Anouk Nieuwenweg (66 Tore) für Gefahr.

Vier Spielerinnen reisen nicht mit

HCR-Coach Maximilian Busch: „Den gefährlichen Rückraum müssen wir in den Griff bekommen. Die Vipers verfügen über einen guten Mix aus Erfahrung – wie beispielsweise Vasilescu oder Sabine Heusdens – und jungen hungrigen Spielerinnen wie Tamara Haggerty und Nieuwenweg.“ Kreisläuferin Haggerty wird zur neuen Saison allerdings zum TuS Metzingen wechseln und Torhüterin Rinka Duijndam schließt sich Borussia Dortmund an. Dafür haben die Vipers bereits bekannt gegeben, dass sie sich zur neuen Saison die Dienste von Anne Bocka, derzeit Torhüterin des TV Nellingen, gesichert haben.

Busch: „Bad Wildungen hat letzte Woche eine heftigere Niederlage gegen Buxtehude einstecken müssen als wir. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie besonders motiviert in die Partie gegen uns gehen und alles geben werden.“ Nach wie vor muss der HC Rödertal versuchen, etwas Zählbares auf das Punktekonto zu bekommen. Auch gegen die HSG Bad Wildungen wird eine gute Halbzeit nicht ausreichen.

„Kämpferisch passt es bei meiner Truppe“, ist HCR-Coach Busch überzeugt. „Aber wir müssen an unserem Abwehrverhalten und besonders dem Rückzugverhalten weiter arbeiten. Das haben die letzten beiden Spiele deutlich gezeigt. Es muss uns gelingen, die Fehler im Angriff zu minimieren, um nicht ständig in Tempo-Gegenstöße zu laufen. Dies wird auch gegen die schnellen Außenspielerinnen der Vipers enorm wichtig werden.“

Im Hinspiel mussten sich die Bienen mit 17:25 geschlagen geben. Schon damals fehlten Sandra Szary und Grete Neustadt. Auch Lisa-Marie Ostwald und Jurgita Markeviciute werden nicht mit auf diese Auswärtsfahrt kommen. Der Bienentross startet am Sonnabend um 10.30 Uhr in Großröhrsdorf mit Zwischenstopp am Elbepark Dresden (11 Uhr). Das Spiel in Bad Wildungen kann im Livestream verfolgt werden.

